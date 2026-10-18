God morgen 18. oktober

Naturen er definitivt kuren! Foto: @magne.l på Instagram.

Trollheimsporten ønsker alle sine lesere en riktig god søndag morgen!

Vi skriver 18. oktober, som i folketradisjonen kalles Lukas våtmann fordi det nesten alltid regnet denne dagen. La oss håpe at det ikke blir tilfelle i dag!

Vi gratulerer Kjersti og Kjerstin med navnedagen.

Verdenshistorie:

1922 – BBC blir dannet.

1944 – Andre verdenskrig, Sovjetunionen invaderer Tsjekkoslovakia.

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1961 – Tråleren «Arctic Viking» kantrer i storm. Fem omkommer.

1967 – Den sovjetrussiske romsonden Venera 4 lander på Venus og sender de første bildene tilbake fra overflaten.

1968 – Bob Beamon hopper 8,90 meter i lengde under OL i Mexico. Hoppet er fremdeles gjeldende olympisk rekord.

1972 – Regjeringen Bratteli går av. Lars Korvald blir statsminister.

1977 – Kapringen av Landshut: Lufthansa-flyet ble stormet og befridd av GSG9 i Mogadishu

1982 – Straffesaken mot Arnfinn Nesset, som står tiltalt for 25 drap på pasienter ved Orkdal syke- og aldershjem starter.

1989 – Den kommunistiske lederen av Øst-Tyskland, Erich Honecker, blir tvunget til å avgå.

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2007 – Da tidligere statsminister Benazir Bhutto returnerer til Pakistan, blir over 120 mennesker drept i et selvmordsangrep mot bilkortesjen.

(Kilde: Wikipedia)