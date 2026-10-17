Målrikt da  Surnadal tapte for Træff 2

Det ble et målrikt oppgjør da Surnadal IL tok i mot Træff 2 til sesongens siste hjemmekamp på Syltøran lørdag. Etter en jevnspilt førsteomgang, som endte med en knapp 1-2 ledelse til Træff, skulle det bli ytterligere fem mål før dagens dommer, Eirik Hyldbakk Furu, kunne blåse av kampen.

Før kampen startet fikk Sindre Hyldbakk Kvande velfortjente fine ord fra trener Espen Vraalsen etter å ha bikket 200 obligatoriske kamper for Surnadal IL, skriver Surnadal IL Fotball på sine Facebooksider.

Sindre Hyldbakk Kvande spilte sin kamp nummer 200 for Surnadal IL. Foto: Solveig Dahle / Surnadal IL Fotball

Surnadal IL hadde flere halvsjanser i starten av første omgang, men det var Træff som tok ledelsen allerede etter seks minutters spill. Træff fortsatte å presse etter scoringen, men utover i omgangen kom hjemmelaget mer med, og etter 25 minutters spill satte Mads Georg Avset Sjøflot inn utligningen. Jubelen ble imidlertid kortvarig, bare minuttet etter tok Træff ledelsen på nytt.

Etter at Surnadal IL hadde trykket på i slutten av første omgang, fikk de seg en kalddusj da Træff økte ledelsen til 1-3 allerede i første spilleminuttet etter avspark i andre omgang. Hjemmelaget reiste seg imidlertid etter den tøffe åpningen, presset Træff og fikk flere god målsjanser, og etter 64 minutter satte Sander Smevoll ballen i det lengste hjørnet fra 25-30 meters hold. Surnadal presset på for en utligning, men i stedet var det moldelaget som økte til 2-4 ti minutter før slutt. Minuttet før full tid reduserte Sander Smevoll på nytt for Surnadal IL, og fire minutter på overtid fikk Træff straffespark. Starffesparket satte tremålsscorer Benjamin Bratli sikkert i mål. og fastsatte med det sluttresultatet til 3-5.

Sander Smevoll ble kåret til dagens Sparebank1nordmøre’s SIL gutt.

Se kampdetaljer på fotballforbundets nesttsider.

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Surnadal IL sin siste kamp for sesongen er lokaloppgjøret mot Sunndal 23.oktober.