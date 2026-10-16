ANNONSE:
Spreke seniorar i Bøfjorden
Oppstart på grendahuset i Bøfjorden
Fredag 23. oktober
Kl. 10.00–11.00
Velkomen til ein triveleg time med aktivitet og sosialt samvær!
Spreke Seniorar er eit lågterskel treningstilbod for seniorar som ønskjer å halde seg aktive, møte andre og ha det kjekt saman.
Enkle øvingar tilpassa deltakarane
Sosialt fellesskap
Påmelding ved oppmøte
Gamle og nye deltakarar er hjarteleg velkomne!
Spreke Seniorar blir drivne i regi av Friskliv og Meistring i Surnadal og er eit helsetilbod under Helse- og familieeininga. Treninga blir leia av frivillige instruktørar.