Spreke seniorar i Bøfjorden

Oppstart på grendahuset i Bøfjorden

Fredag 23. oktober

Kl. 10.00–11.00

Velkomen til ein triveleg time med aktivitet og sosialt samvær!

Spreke Seniorar er eit lågterskel treningstilbod for seniorar som ønskjer å halde seg aktive, møte andre og ha det kjekt saman.

Enkle øvingar tilpassa deltakarane

Sosialt fellesskap

Påmelding ved oppmøte

Gamle og nye deltakarar er hjarteleg velkomne!

Spreke Seniorar blir drivne i regi av Friskliv og Meistring i Surnadal og er eit helsetilbod under Helse- og familieeininga. Treninga blir leia av frivillige instruktørar.





