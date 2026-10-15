Håndball kickoff

Ungt håndballag i blå drakter poserer på en idrettsbane etter seier.
J16 kunne juble etter seier

Samlet håndballfamilien til kickoff - avsluttet med solid seier

Surnadal IL Håndball inviterte til sesongkickoff i idrettshallen med lagpresentasjoner, håndballdans, premieutdeling og mye håndballglede onsdag kveld. Kvelden fikk en ekstra fin avslutning da J16 sikret seier 20-13 mot Meldal.

Stine Larsen Faksnes Stine Larsen Faksnes Skribent
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Onsdag kveld samlet Surnadal IL Håndball spillere i flere aldersklasser til sesongkickoff i Surnadal Idrettshall. Det var godt med folk i hallen da spillere, trenere, lagledere,  foreldre og andre håndballinteresserte var på plass. Kvelden startet med innmarsj og presentasjon av lagene, før J14 tok ansvar for en felles håndballdans.

Det var god stemning, og både små og store fikk være med på det som ble en fin start på håndballsesongen. 

For leder i håndballgruppa Karina Wigum, var det spesielt kjekt å se at så mange av de yngre hadde møtt opp.

Barn og voksne i blå håndballdrakter poserer sammen i en idrettshall.
Mini
Ungdomslag i blå håndballdrakter poserer på en innendørs bane.
Mini
Ungdomslag i blå drakter poserer samlet på en håndballbane.
J9
Ungt håndballag i blå drakter poserer på en innendørs bane.
G11
Idrettslag i blå drakter står på rekke på en idrettsbane.
J11
Gruppe i mørkeblå lagklær står samlet på en håndballbane i en idrettshall.
J12
Ungdomsspillere i blå håndballdrakter står på banen foran en tribune.
J14
J16

Mange nye på vei inn

Det ser også lovende ut for rekrutteringene blant de yngste: Minihåndballen har allerede mange påmeldte. Under kickoffen ble hele bredden i klubben vist fram, med ulike aldersklasser og både jenter og gutter på banen.

Håndballgruppa håper enda flere har lyst til å bli med etter hvert.

— Alle er velkomne, og vi har alltid plass til flere som har lyst til å prøve håndball, sier Wigum.

Klubben benyttet også anledningen til å takke sponsorene som bidrar rundt håndballen. Det ble også gjennomført trekning blant alle spillerne, der fire heldige vinnere fikk med seg hver sin premie. 

Sertifisert på nivå 1

Surnadal IL Håndball ble nylig sertifisert som nivå 1-klubb i Norges Håndballforbunds klubbutviklingsprogram "Klubbhuset".

Sertifiseringen er en anerkjennelse av klubbens systematiske arbeid for å skape en trygg, inkluderende og godt organisert håndballhverdag i Surnadal.

"Klubbhuset "handler om å utvikle hele klubben, ikke bare det sportslige. Arbeidet skal blant annet bidra til tydelige rammer, gode rutiner og et godt miljø rundt spillere, trenere, lagledere og frivillige.

Gruppe personer poserer foran et nett i en idrettshall med et dokument i sentrum.
Styret med beviset på nivå 1-sertifiseringen

Avsluttet med seier

Etter kickoffen var det J16 som fikk avslutte håndballkvelden på banen, da Meldal SK kom på besøk.

Surnadal fikk en god start på kampen og tok tidlig kontroll. Til pause stod det 12-6 på tavla til hjemmelaget.

Surnadal beholdt overtaket gjennom andreomgangen, og da sluttsignalet gikk kunne spillerne juble sammen for 20-13 seier.

Håndballspillere i aksjon på en innendørsbane med mål og tribuner.
J16
To håndballag står på rekke i en innendørs idrettshall.
J16
Håndballdans
Ungdommer i mørkeblå lagdrakter poserer i en gymsal.
J12 ser frem til en ny sesong
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