Oppstart innendørsklatring

Førstkommende søndag, altså 18. oktober, starter vi en ny innendørssesong i klatreveggen i Rindalshuset. Nå i regi av Rindal IL.

Tidene er de samme som før: Barneklatring 18.00-19.00, deretter klatring for ungdom/voksne fram til kl. 20.00 (med glidende overganger, avhengig av hvor mye folk det er).

Det er bare å møte opp for alle, enten de har vært med før eller er nysgjerrige på å prøve for første gang. Nybegynnere får grundig opplæring i bruk av sikringsutstyr, og hvordan man utfører selve sikringen. Barn må ha med seg en voksen som sikrer egne barn.

Vel møtt!