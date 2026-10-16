ANNONSE: Rindal IL

Oppstart innendørsklatring

Publisert

Førstkommende søndag, altså 18. oktober, starter vi en ny innendørssesong i klatreveggen i Rindalshuset. Nå i regi av Rindal IL.

Tidene er de samme som før: Barneklatring 18.00-19.00, deretter klatring for ungdom/voksne fram til kl. 20.00 (med glidende overganger, avhengig av hvor mye folk det er).

Det er bare å møte opp for alle, enten de har vært med før eller er nysgjerrige på å prøve for første gang. Nybegynnere får grundig opplæring i bruk av sikringsutstyr, og hvordan man utfører selve sikringen. Barn må ha med seg en voksen som sikrer egne barn.

Vel møtt!

annonse arrangement rindal il rindalshuset rindalsnytt
Powered by Labrador CMS