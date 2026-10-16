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Publisert
16.10.2026 - 17:27
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rindal sanitetsforening
nyheter
Laget Vårsøg fornyer seg - Inviterer til lanseringskveld på Frich´s Hotel Surnadal
Bøgdafest med Nordmøre Spelemannslag
Spreke seniorar i Bøfjorden
Gudsteneste i kapellet
Kløvertur til Romundstadbygda "cowboylandsby"
Oppstart innendørsklatring
Bilulykke på fv65 ved Bøverfjordvatnet
Ka om... vi konnj værra ørna færr æn dag?
Helgens gudstjenester i Surnadal
Riving og opprydding av plasthall
Det er botvon i det meste
Vil du bli veterinær i Rindal?
Snøscooterens dag 7. november
Kontor til leie
Rindal skole med aksjonsdag for årets TV-aksjon
Rindal kino i helga
Fersk bakst i utsalget
God morgen 16. oktober
Samlet håndballfamilien til kickoff - avsluttet med solid seier
Semifinale G16 Trøndersk mesterskap på Rinnvollen lørdag 17. oktober
Innsamlingskafé 18. oktober
Sprell levande på Kyrkjelydshuset
Trafikkuhell på fv670 i Surnadal
Formidabel økning i kildesortering
- Nå må refleksen fram
God morgen 15. oktober
Pårørendekveld
Statsbudsjettet ein katastrofe for folkehøgskulane
Militærøving på Nordmøre 13. - 20. oktober - aktivitet i Surnadal
Personlige assistenter (BPA)
«Eldrebølgen» - Er vi forberedt, eller blir det som «julekvelden på kjærringa»?
Svar til Bondelaget: Jerven betaler prisen for en uansvarlig rovviltforvaltning
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