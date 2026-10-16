God morgen 16. oktober

Sidensvans og mye rognebær hører sammen! Foto: @ magne.l på Instagram

Riktig god fredag morgen!

16. oktober er FNs Verdens matvaredag og markerer opprettelsen av FNs organisasjon for ernæring og landbruk i 1945. Finn og Flemming har navnedag, og det er katolsk minnedag for Olav den helliges omvendelse.

Finn er et norrønt mannsnavn dannet av det norrøne ordet finnr, som betyr «finne» eller «same». Finn kan også være en engelsk form av det irsk-gæliske navnet Fionn, som betyr «hvit». Fiona og Finnegan er varianter av dette navnet.

Flemming er et navn, opprinnelig fra Danmark, med norsk navnedag 16. oktober og navnet betyr «kommer fra Flandern». Den norrøne formen av navnet var Flæmingr.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1793 – Marie Antoinette av Frankrike blir henrettet under den franske revolusjon.

1869 – Landstads Kirkesalmebog godkjennes ved kongelig resolusjon.

1875 – Norge inntrer i den skandinaviske myntunion.

1907 – Menighetsfakultetet opprettes.

1973 – Trygve Brattelis andre regjering tar over.

1989 – Jan P. Syses regjering tiltrer.

2013 – Erna Solbergs regjering overtok etter Jens Stoltenbergs andre regjering.

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Kilde: Wikipedia