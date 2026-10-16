Rindal skole med aksjonsdag for årets TV-aksjon

Småtrinnet bidro med sang og dans i Rindalshallen før både elever og og gjester fylte "Rødskolen" med kaféer og aktiviteter til inntekt for Flyktninghjelpen og deres TV-aksjon "Gi et trygt sted å sove".

Rindal Skole arrangerte torsdag aksjonsdag til inntekt for årets TV-aksjon. Inntektene fra TV-aksjonen "Gi et trygt sted å sove" går i år til NRC Flyktningehjelpen, og det gjør også alle inntektene fra onsdagens arrangement ved Rindal skole.

Aksjonsdagen startet med underholdning fra småtrinnet ved skolen, grunnet det dårlige været var dette flyttet inn i Rindalshallen.

Elever fra 7.trinn ved Rindal skole ønsket velkommen til aksjonsdagen. Foto: Bård Inge Romundstad

Her fikk vi presentert tre innslag. Først fremførte de sangen om "Boll & Bøllu", deretter Trollheimsfest, før underholdningen ble avsluttet med "BlimE"-dansen.

Her fremføres " Boll & Bøllu" sangen. Foto: Bård Inge Romundstad Elevene fremførte også "Trollheimsfest" under ledelse av Dagrun Løset. Foto: Bård Inge Romundstad Til slutt fremførte elevene ve d småtrinnet "BlimE"-dansen Foto: Bård Inge Romundstad

Som ved tidligere aksjonsdager foregikk resten av aktiviteten i småtrinnet sitt skolebygg. Her var det kaffe- og matsalg, quiz,lykkehjul og lynlotteri, samt koselige kafélokaler hvor de mange fremmøtte kunne nyte maten fra de oppsatte kioskene.

Spennende å se om det blir gevinst på lykkehjulet. Foto: Bård Inge Romundstad De som vant på lynlotteriet kunne hente gevinsten med en gang i "Gevinstboden" Foto. Bård Inge Romundstad For de som ønsket var det også mulig å delta på en "Kahoot" QuIz Foto: Bård Inge Romundstad .. og egen kiosk med gluten- og melkefritt alternativ. Foto: Bård Inge Romundstad

Så blir det spennende å se hvor mye de kan sette inn på TV-aksjonen sin konto på fredag!