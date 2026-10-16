TV-aksjonen 2026
Rindal skole med aksjonsdag for årets TV-aksjon
Småtrinnet bidro med sang og dans i Rindalshallen før både elever og og gjester fylte "Rødskolen" med kaféer og aktiviteter til inntekt for Flyktninghjelpen og deres TV-aksjon "Gi et trygt sted å sove".
Rindal Skole arrangerte torsdag aksjonsdag til inntekt for årets TV-aksjon. Inntektene fra TV-aksjonen "Gi et trygt sted å sove" går i år til NRC Flyktningehjelpen, og det gjør også alle inntektene fra onsdagens arrangement ved Rindal skole.
Aksjonsdagen startet med underholdning fra småtrinnet ved skolen, grunnet det dårlige været var dette flyttet inn i Rindalshallen.
Her fikk vi presentert tre innslag. Først fremførte de sangen om "Boll & Bøllu", deretter Trollheimsfest, før underholdningen ble avsluttet med "BlimE"-dansen.
Som ved tidligere aksjonsdager foregikk resten av aktiviteten i småtrinnet sitt skolebygg. Her var det kaffe- og matsalg, quiz,lykkehjul og lynlotteri, samt koselige kafélokaler hvor de mange fremmøtte kunne nyte maten fra de oppsatte kioskene.
Så blir det spennende å se hvor mye de kan sette inn på TV-aksjonen sin konto på fredag!