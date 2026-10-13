– Regjeringa biter seg sjøl i halen med forslag til statsbudsjett for 2027. De nøyer seg ikke med ett bitt heller, men tar to saftige jafs, sier Ane Støen Mittet som er innstilt som nummer to på fylkestingslista til Møre og Romsdal Senterparti i en pressemelding tirsdag.

Mittet er sterkt kritisk til to punkter i forslaget til statsbudsjett, som hun mener vil ramme bønder i Møre og Romsdal hardt.

Forslag om økt dieselavgift

– Regjeringen foreslår å øke CO₂-avgiften på diesel med 71 øre literen. For norsk jordbruk vil det bety over 100 millioner kroner i økte kostnader neste år, noe som er alarmerende og vil treffe bønder i Møre og Romsdal hardt, sier Mittet.

– Avgiftsøkningen var ikke lagt inn i årets jordbruksoppgjør og harmonerer dårlig med Stortingets mål om økt norsk sjølforsyning, legger hun til.

Mittet er kritisk til at den foreslåtte avgiftsøkningen vil komme på toppen av allerede høye dieselpriser, uten at det finnes reelle alternativer til bruk av diesel i norsk landbruk.

– Per dags dato finnes det bare et par helelektriske traktormodeller i det norske markedet. Disse egner seg kun til mindre og mellomstore oppgaver og koster om lag dobbelt så mye som vanlige traktorer. Jeg ønsker økt bruk av el-traktor velkommen, men er opptatt av at de må fases inn på riktig måte, understreker hun.

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– Når dieselprisen allerede er høy, må vi – som leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming, har påpekt til Bondebladet – spørre om avgiftsøkningen treffer formålet om redusert forbruk av fossilt drivstoff, eller først og fremst øker kostnadene for næringer som ennå ikke har reelle alternativer til diesel, sier Mittet.

Etterlyser midler til omstilling

– Jeg etterlyser en tilsvarende incentivordning for jordbruket som den norske bilisten har hatt, for å stimulere til overgang til el-traktor for å løse enkelte oppgaver, sier Møre og Romsdal Senterpartis ferske listekandidat, som har lite tro på at avgiftsøkning vil akselerere det grønne skiftet og samtidig bidra til økt matproduksjon.

Kritisk til foreslått kutt i forebyggende og konfliktdempende midler på rovviltfeltet

Mittet er også kritisk til at regjeringa foreslår å kutte 28 millioner kroner i forebyggende og konfliktdempende midler på rovviltfeltet i statsbudsjettet for 2027.

– Jeg har sjøl sittet i møte med tidligere klima- og miljøminister i Ap-regjeringen, Andreas Bjelland Eriksen, og hørt han peke på forebyggende og konfliktdempende virkemidler som løsning på problemene vi har med beitedyr og jerv her i fylket og i tilgrensende fylker, forteller hun.

– Det er lite musikalsk at regjeringen samtidig foreslår å kutte nettopp disse midlene. De forsøkte det i fjor, og de foreslår det samme igjen i år, fortsetter Mittet.

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Møre og Romsdal har over flere år hatt store tap av beitedyr til jerv i kommunene Fjord, Rauma og Sunndal. Under fjorårets beitesesong spredde tapene seg også til Stranda kommune der én av beitebrukerne hadde lammetap på over 60 prosent.

– Regjeringen sier at den ønsker økt beitebruk i utmark, og Ap har sjøl vært med på å vedta et mål om økt norsk sjølforsyning. Vi må kunne forvente av dagens regjering at den følger opp egne målsettinger med praktisk politikk, avslutter hun.