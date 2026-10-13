"Botvon" på Rindal skimuseum

Torsdag 15. oktober inviterer Rindal skimuseum til en annerledes kveld om reparasjon, gjenbruk og det gamle rindalsordet "botvon" – håpet om at noe fortsatt kan berges.

Er det "botvon" her ? Foto: Rindal skimuseum

Gjennom foredrag, samtaler og et praktisk fikseverksted ser vi nærmere på hvordan tidligere generasjoner tok vare på klær, redskaper og andre gjenstander. Museet viser fram eksempler fra samlingene, og publikum oppfordres til å ta med egne ting de lurer på om det er «botvon» i.

Bodil Børset og Ann Elin Hess Brønstad sjekker om det er "botvon" i plaggene Foto: Rindal skimuseum

Sammen med et botvon-panel fra Rindal skimuseums venneforening og Rindal husflidslag vurderes om gjenstandene kan repareres, før kvelden fortsetter med råd, veiledning og fiksing i verkstedet.