ANNONSE:
Denne veka på Surnadal frivilligsentral
Måndag
Kl. 12:30-14:30 Bridge
Kl. 18:00-19:30 Språkkafé
Tysdag
Kl. 14:00-16:00 Ettermiddagskaffe
Kl. 16:00-19:00 Ungdomsklubb
Onsdag
Kl. 10:30-11:30 Trim for spreke seniorer
Kl. 18:00-21:00 Surnadal Fotoklubb (Møterom Surna)
Kl. 19:00-21:30 Pårørendeskole
Torsdag
Kl. 10:00-11:00 Trim med Stavganggruppa
Kl. 12:00-13:30 Bingo
Kl. 18:00-19:30 Boccia
Fredag
Kl. 12:00-14:00 Innbyggertorg
Kl. 16:00-18:00 Bøsseutlevering
Laurdag
Kl. 11:00-14:00 Bøsseutlevering
Søndag
Kl. 14:00-15:00 Bøsseutlevering
Kl. 15:00-18:00 Innsamlingskafé
Kl. 19:30-21:00 Dans