Atleta fyller 20 år – og det vil vi feire med deg! 

Onsdag 7. oktober er det 20 år siden Atleta åpnet dørene. Tenk det – 20 år med trening, aktivitet, mestring, gode møter og masse treningsglede! Det har vi selvfølgelig lyst til å feire – og mandag 12. oktober inviterer vi til kaffe, kake og jubileumsstemning på Atleta!

Denne uken (uke 42) har vi også ÅPEN UKE, og vi håper mange vil benytte anledningen til å komme innom og se hvordan vi har det.

Kanskje har du aldri vært på Atleta før? Kanskje er det lenge siden sist? Eller kanskje du bare er litt nysgjerrig på hva som finnes innenfor dørene våre?

Kom innom!

På mandag byr vi på kaffe og kake, ballonger og god stemning. Ta gjerne en titt rundt, slå av en prat med oss og bli litt bedre kjent med Atleta. Vil du prøve å trene hos oss i løpet av Åpen uke, kan du registrere deg på nettsiden vår under «Åpen uke».

Og selvfølgelig må vi ha en jubileumstrekning!

I forbindelse med jubileet arrangerer vi flere premietrekninger for våre medlemmer, samt ikke- medlemmer som har registrert seg på «Åpen uke». Ved resepsjonen finner du en postkasse der du kan legge en bursdagshilsen sammen med navn og telefonnummer. Mer informasjon om premiene, hvordan du deltar og når trekningen blir utført finner du ved postkassen og i innleggene våre på Facebook og Instagram.

Vi er utrolig glade for å ha fått være en del av Surnadal i 20 år, og nå har vi lyst til å åpne dørene og feire sammen med dere.

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Velkommen innom Atleta mandag 12. oktober – vi håper å se både kjente og nye ansikter!

🎈☕️🎂 Hipp, hipp, hurra for 20 år med Atleta! 🎂☕️🎈

Marit og gjengen på Atleta