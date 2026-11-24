Banksjefens juleoppfordring:
– Handle gjerne lokalt, men hold deg til budsjettet
Julehandelen kan være en anledning til å støtte butikkene i Surnadal. Banksjef personmarked Arne Berset i SpareBank 1 Nordmøre oppfordrer til å bruke nærmiljøet, uten å bruke mer enn økonomien tillater.
– Vil vi ha butikker i nærmiljøet, kan vi bidra ved å bruke dem. Julehandelen er en fin anledning til det, også her i Surnadal. Men oppfordringen er ikke å kjøpe mer. Bestem hva du har råd til først, og se deretter hva du kan finne lokalt, sier Berset.
I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Respons Analyse svarer 32 prosent at de er opptatt av å handle i lokale butikker for å bevare et levende lokal- og bymiljø. Samtidig viser undersøkelsen at 20 prosent i høy eller en viss grad frykter dårlig råd i januar på grunn av for høyt juleforbruk. 78 prosent svarer at de ikke frykter dette. Dette skriver SpareBank 1 Nordmøre i sin pressemelding.
Én av fem bruker mer enn planlagt
Undersøkelsen viser at 20 prosent pleier å bruke mer penger til jul enn de har planlagt. Ytterligere 23 prosent har ikke planlagt juleforbruket.
– En handleliste og en tydelig beløpsgrense gjør det enklere å unngå at små ekstrakjøp velter budsjettet. Ta med både gaver, mat og andre juleutgifter i oversikten, og sett av penger til de vanlige regningene først, sier Berset.
En god jul trenger ikke mange gaver
To av tre, 66 prosent, svarer at de ikke trenger mange gaver for å ha en fin jul. Berset oppfordrer derfor til å avklare forventningene med dem man skal feire med før julehandelen starter.
– Snakk med dem du skal feire med om hva dere ønsker å bruke på gaver. Det kan være en lettelse å bli enige om en lavere beløpsgrense eller færre pakker. En god jul skal ikke måles i hvor mye penger du har brukt, sier han.
La handlelisten styre julehandelen
Banksjefens råd er å planlegge innkjøpene før man går i butikkene eller handler på nett.
– Bruk gjerne julehandelen til å bli bedre kjent med det butikkene i Surnadal har å tilby.
Sammenlign priser, følg handlelisten og ta deg tid til å vurdere kjøpene. Det viktigste er å finne noe som passer både mottakeren og lommeboken, sier Berset.
Banksjefens seks råd for juleøkonomien
• Sett en totalramme. Ta med gaver, mat, reiser og andre juleutgifter, og la de faste regningene komme først.
• Avklar forventningene. Bli enige om en beløpsgrense for gavene før dere handler.
• Lag handleliste. Bestem hva du skal kjøpe, og sammenlign priser før du slår til på tilbud.
• Følg med underveis. Noter kjøpene, slik at du vet hvor mye du har igjen av julebudsjettet.
• Tilpass feiringen til økonomien. Velg heller færre eller rimeligere gaver enn å låne penger til en jul du ikke har råd til.
• Ha hodet med deg. Black Friday og Black November er en tid for gode tilbud – men også en tid der svindlerne er ekstra aktive. Ved å være bevisst og ta noen forholdsregler, kan du handle trygt og unngå å bli lurt.
Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført elektronisk av Respons Analyse i perioden 28. oktober – november 2026, med et landsrepresentativt utvalg på 1 000 personer over 18 år. Resultatene gjelder hele landet, ikke Surnadal spesielt.