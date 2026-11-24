Julehandelen kan være en anledning til å støtte butikkene i Surnadal. Banksjef personmarked Arne Berset i SpareBank 1 Nordmøre oppfordrer til å bruke nærmiljøet, uten å bruke mer enn økonomien tillater.

– Vil vi ha butikker i nærmiljøet, kan vi bidra ved å bruke dem. Julehandelen er en fin anledning til det, også her i Surnadal. Men oppfordringen er ikke å kjøpe mer. Bestem hva du har råd til først, og se deretter hva du kan finne lokalt, sier Berset.

I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Respons Analyse svarer 32 prosent at de er opptatt av å handle i lokale butikker for å bevare et levende lokal- og bymiljø. Samtidig viser undersøkelsen at 20 prosent i høy eller en viss grad frykter dårlig råd i januar på grunn av for høyt juleforbruk. 78 prosent svarer at de ikke frykter dette. Dette skriver SpareBank 1 Nordmøre i sin pressemelding.

Én av fem bruker mer enn planlagt

Undersøkelsen viser at 20 prosent pleier å bruke mer penger til jul enn de har planlagt. Ytterligere 23 prosent har ikke planlagt juleforbruket.

– En handleliste og en tydelig beløpsgrense gjør det enklere å unngå at små ekstrakjøp velter budsjettet. Ta med både gaver, mat og andre juleutgifter i oversikten, og sett av penger til de vanlige regningene først, sier Berset.

En god jul trenger ikke mange gaver

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To av tre, 66 prosent, svarer at de ikke trenger mange gaver for å ha en fin jul. Berset oppfordrer derfor til å avklare forventningene med dem man skal feire med før julehandelen starter.

– Snakk med dem du skal feire med om hva dere ønsker å bruke på gaver. Det kan være en lettelse å bli enige om en lavere beløpsgrense eller færre pakker. En god jul skal ikke måles i hvor mye penger du har brukt, sier han.

La handlelisten styre julehandelen

Banksjefens råd er å planlegge innkjøpene før man går i butikkene eller handler på nett.

– Bruk gjerne julehandelen til å bli bedre kjent med det butikkene i Surnadal har å tilby.

Sammenlign priser, følg handlelisten og ta deg tid til å vurdere kjøpene. Det viktigste er å finne noe som passer både mottakeren og lommeboken, sier Berset.

Banksjefens seks råd for juleøkonomien

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• Sett en totalramme. Ta med gaver, mat, reiser og andre juleutgifter, og la de faste regningene komme først.

• Avklar forventningene. Bli enige om en beløpsgrense for gavene før dere handler.

• Lag handleliste. Bestem hva du skal kjøpe, og sammenlign priser før du slår til på tilbud.

• Følg med underveis. Noter kjøpene, slik at du vet hvor mye du har igjen av julebudsjettet.

• Tilpass feiringen til økonomien. Velg heller færre eller rimeligere gaver enn å låne penger til en jul du ikke har råd til.

• Ha hodet med deg. Black Friday og Black November er en tid for gode tilbud – men også en tid der svindlerne er ekstra aktive. Ved å være bevisst og ta noen forholdsregler, kan du handle trygt og unngå å bli lurt.