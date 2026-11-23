Trøndelag fylkeskommune har mottatt fire tilbud på bygging av ny Djupdalsbru på fv. 6164 i Rindal kommune. Dette skriver Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider mandag.

Dagens Djupdalsbru er fra 1950-tallet og har skader som gjør det nødvendig å erstatte den med en ny bru. Prosjektet omfatter riving av eksisterende bru, bygging av ny betongbru og utbedring av tilstøtende veg.

Den nye brua vil bli litt bredere og lengre, samt at vegkurven over brua vil også bli slakere enn i dag.

Det er fire entreprenører som har levert tilbud:

Austad Maskinstasjon AS: 16 999 939 kr

BMO Entreprenør AS: 12 042 875 kr

Ramlos AS: 10 992 886 kr

Stenseth Maskin AS: 11 948 215 kr

Alle priser er eks. mva

Tilbudene skal nå kontrollregnes og evalueres etter kravene i konkurransegrunnlaget. I tillegg til pris vil oppgaveforståelse, fremdriftsplan, HMS og tilbudt nøkkelpersonell inngå i vurderingen.

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Planlagt ferdigstillelse sommeren 2027

Arbeidene er planlagt gjennomført i vinter- og vårmånedene, med frist for ferdigstillelse 1. juni 2027. Fylkesveg 6164 vil være stengt ved Djupdalsbrua gjennom anleggsperioden. Trafikken vil bli skiltet via fylkesveg 65 og Rindal sentrum.

Trøndelag fylkeskommune vil komme tilbake med mer informasjon om oppstart og trafikkavvikling når entreprenør er valgt og fremdriften er nærmere avklart.