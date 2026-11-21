Det er 20. november og man kan allerede høre dombjellene ringe i Rindal kirke. Skaun Storband har invitert til førjulskonsert, og ute har det kommet et tynt lag med snø, en påminnelse om at jula nærmer seg.

Etter en instrumental åpning ønsket storbandets musikalske leder Ragnhild Faanes alle velkommen. Hun ledet bandet med stødig hånd gjennom kvelden og bidro også på saksofon under flere av melodiene.

Saima på "hjemmebane"

Kveldens to vokalister var Roy Paulsen og Saima Iren Helgetun Mian, sistnevnte med aner fra Rindal. Saima uttrykte at hun var nervøs foran denne kvelden da hun er på hjemmebane. Men dette hørte vi ikke på stemmen, den var klokkerein og behagelig å høre på.

Saima bidrar med førsjulsstemning i Rindal kirke. Foto: Camilla Hyttebakk

Saima fortalte at sist hun sang i Rindal kirke var i mormorens begravelse i 2020. Da sang hun «Ikke en spurv til jorden», og nå ville hun synge den igjen. Hun fortalte at mormoren alltid sendte henne melding etter en opptreden og fortalte at hun var stolt av henne. Mormorens ønske var at barnebarnet skulle opptre i Rindal, men det fikk hun ikke gjort før i mormor sin begravelse. Tårene trillet når hun fortalte om dette, og det ble følelsesladet øyeblikk både for artisten selv og de andre i kirka.

Saima er til daglig frilansmusiker i Oslo og har tidligere deltatt på blant annet The Voice, X-factor og Melodi Grand Prix.

Saima og Roy Paulsen fremfører "Fairytale of New York" som duett. Foto: Camilla Hyttebakk

Musikalsk høy kvalitet

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Roy Paulsen har vært solist i Skaun Storband en årrekke og er kjent for fine tolkninger.. Han har en behagelig stemme å høre på og erabsolutt verdt å få med seg. I duett er han og Saima utfyllende og samstemte.

Kveldens repertoar var variert og vakkert. De fremførte mange melodier som satte publikum i julestemning som, "Joy to the world", "Fairytale of New York" og "Jingle Bells", samt andre kjente klassikere fra ulike tidsperioder, som "Natural Woman", "One by one" og "Somewhere over the rainbow" for å nevne noen.

Flere av musikerne i bandet bidro med solistiske partier, både på piano, saksofon og trombone. Til sammen ble dette en variert og fin konsertav høy kvalitet. På tur ut av kirka etter konserten ble det sagt blant publikum at det er sjelden man får så gode opplevelser.

I tillegg til storbandets faste medlemmer bidro Ronny Kjøsen som gjesteartist på orgel da Roy Paulsen sang den svenske salmen "Bred dine vida vingar".

Rindal kirke står opplyst i vintermørket etter Skaun Storbrands konsert. Foto: Camilla Hyttebakk





