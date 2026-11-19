Interessen for tradisjonshåndverk er økende, noe utstillerne i Surnadal Husflidslag synes er svært gledelig. Med et variert utvalg av håndlagde produkter, et rikholdig utlodningsbord og servering av kaffe og gløgg, ligger alt til rette for en hyggelig møteplass der både håndverkstradisjoner og sosialt samvær står i sentrum.

For tiende år på rad arrangeres det Førjulstrivsel med Surnadal Husflidslag på Alti-senteret med salgsbord, brukthandel, gløgg, loddsalg og fjorten utstillere. Husflidslaget mener det er verdt å ta en tur innom, og her er det absolutt mulighet for julehandel.

Utstillerne er samstemte om at slike arrangementer er både hyggelige og viktige for å holde håndverkstradisjonene i hevd. De opplever at interessen for tradisjonshåndverk fortsatt står sterkt, og merker en økende interesse blant folk som ønsker å lære seg ulike håndverksteknikker.

– Det som gjør dette arrangementet så spesielt, er at folk får muligheten til å kjøpe unike, hjemmelagde produkter, samtidig som de kan møtes til hyggelig sosialt samvær i trivelige omgivelser, sier utstillerne.

Elsa Kvande, som er medlem av Surnadal Husflidslag og bidrar som frivillig under arrangementet, oppfordrer folk til å ta turen innom.

– Her er det absolutt verdt å stikke innom for å se på alt det fine som stilles ut, og samtidig nyte en kopp kaffe eller gløgg, sier Kvande.

Hun trekker også fram det rikholdige utlodningsbordet, som byr på en rekke flotte gevinster, blant annet en vakker skinnfell, som hun mener er vel verdt å ta en nærmere titt på.

Annonse

Utstillingen står til 21. november.