Du er hjertelig vel møtt til Misjonsmessa -26 som går av stabelen på Eidet bedehus lørdag 21/11. Messa åpner klokka 13 og avslutter med trekning av basartingene i 18-tida.

Basarbordet med mange fine og varierte gjenstander blir vel verdt et besøk, og salgsborda vil bugne av bakst og julekaker, marmelade og sikkert flere overraskelser! Du vil også finne andre salgsvarer, slik som forskjellig handarbeid, sokker og skjerf med mye mer. Noen fine bøker blir også å få kjøpt.

Utenom salgsborda har vi andre bord som nok vil tiltrekke seg glade messebesøkende: bord med kaffekopper og matfat og mye prat mens messeatmosfæren skaper liv og trivsel for både små og store. Kaffe, kaker og smørbrød, trøndersodd og pølse med brød blir å få kjøpt. Ivrige åre-selgere dukker nok også opp, og da er det nok særlig barna som vil følge nøye med. Klokka 16 blir det familiemøte med andakt, sang av damekoret Credo og allsang.

Misjonsmessa 2026 Foto: A. Sæther

Hvorfor arrangerer vi misjonsmesse nå for 54. gang? Jo, fordi vi vil gjøre nok en innsats for alt det viktige arbeidet som Misjonssambandet driver både i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Der drives skole- og helsearbeid, utviklingsarbeid for å hjelpe mot fattigdom og nød, radio- og litteraturarbeid, lederutvikling, evangelisering og kirkebyggende arbeid. Og enda mer! – Alt som kommer inn av midler på lørdag, går rett i messe-kassa. Alt som selges og loddes ut, er gaver.

Hjertelig velkommen til en festdag på bedehuset!

Misjonssambandet.