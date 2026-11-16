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Fagforbundet Rindal melder:
Publisert
16.11.2026 - 14:20
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nyheter
rindalsnytt
fagforbundet rindal
Svømmehallen i normal drift frå og med 17. november
Støtter de ansatte i Posten
Politiutrykning til Orkla Sparebank i Rindal - viste seg å være falsk alarm
Småtrolluka hedret for 40 år
Jarand Husby Haugen til topps i Kaabdalis
Oppstart av Spreke Seniorar i Bæverfjord
Helsefagarbeider i helse- og omsorgstjenestene
Opptur for Panther og Gee Whiz
God morgen 16. november
4-årsbok og sauleiting for 4-åringane
Spektakulære morgenplaneter og stjerneskudd i vente
Mer energi?
Snart klart for Merry Fu**ing Christmas
Tusen takk for pengegaven
Sterk sesongåpning
Medlemsmøte 19.november
Forteller om Mikkels sjeldne og alvorlige muskelsykdom
Bråk på privatfest i Surnadal
God morgen 15. november
Godt besøkt julemesse i Korsen grendahus
Ny topptrio klar for Senterpartiet i Møre og Romsdal
Førjulskveld i Rindalshuset
Rindalshuset fyltes
Kjedeleg konferanse på kinoen
To kjøretøy avskiltet i Surnadal
Anne Guri Aase er ny leder
Gudsteneste i Rindal kyrkje
Gudsteneste i Øye kyrkje
Julekonsert i Øye kirke
God morgen 14. november
Inviterer til julefeiring for alle på Hammerstuene
Latterfylt kveld med «Høy & mørk» i Storstuå
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