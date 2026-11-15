God morgen 15. november

En av de siste dager med sol hos oss i år. @evariktordatter på Instagram

God søndag morgen til alle våre lesere!

I dag har Trollheimsporten bursdag! Trollheimsporten kom på lufta for første gang 15. november 2000.

Oddfrid og Oddvar har navnedag i dag.

Oddfrid er en nyere norsk form av det norrøne navnet Oddfríðr, som var sammensatt av leddene oddr, «spiss (på våpen)», og fríðr, «vakker».

Oddvar er et gammelnordisk mannsnavn som kan ha sin opprinnelse i norrøne oddr, «pil-spiss» eller «spyd-spiss» og norrøne varr, «forsiktig», «følsom», altså en skarpskytter.

Gammel overtro sa at det var dumt for en jomfru å sitte mellom to brødre på denne dato, da blir hun ikke gift på sju år.

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15. november markeres Kols-dagen, for oppmerksomhet rundt lungesykdommen. I dag markeres også «Fengslede forfatteres dag» som er etablert av International PEN som en årlig internasjonal markering for å fokusere på de farer som forfattere, forleggere, redaktører, journalister og oversettere utsettes for ved å bruke sin ytringsfrihet. Dagen markeres årlig 15. november. I Norge brukes dagen til å dele ut Ossietzkyprisen.