God morgen 14. november

14. november er Verdens diabetesdag. På denne dagen i 1969 skjøt NASA opp Apollo 12, som ble det andre romfartøyet som landet på Månen. Vi gratulerer Fredrik, Fred og Freddy med navnedagen.

Fredrik er et mannsnavn av germansk opprinnelse, sammensatt av «fred» (fred, vern) og «rik» (mektig, hersker). Fred kan være en kortform av Fredrik, eller en maskulin form av kvinnenavnet Frida, som kan ha opprinnelse i norrøne fríðr, «vakker» eller «kjærlighet, fred», gammelhøytyske fridu, «fred», eller gammelengelske frið, «fred». Freddy og Freddie er opprinnelige engelsk kjæleformer av mannsnavnene Fred eller Frederick, som begge er knyttet til betydningen «fred».

1665 - Den dansk-norske kongen Frederik III underskrev Kongeloven som fastsatte arvefølgen og formaliserte kongens eneveldige makt.

1851 – Herman Melville publiserer romanen Moby Dick i USA.

1918 – Tsjekkoslovakia blir republikk.

1921 – Det spanske kommunistpartiet blir grunnlagt.

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1922 – BBC starter de første radiosendingene i Storbritannia.

1940 – Andre verdenskrig: Coventry i England blir ødelagt av et tysk bombeangrep.

1945 – Bolivia blir medlem av FN.

1954 – President Mohammed Naguib av Egypt avsettes. Han etterfølges av Gamal Abdel Nasser.

1965 – Vietnamkrigen: Slaget ved Ia Drang – første større trefning mellom Nord-Vietnam og USA.

1969 – Apollo-programmet: NASA skyter opp Apollo 12, som blir det andre romfartøyet som lander på Månen.

1973 – Prinsesse Anne av Storbritannia gifter seg med kaptein Mark Phillips i Westminster Abbey.

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1975 – Spania trekker seg ut av Vest-Sahara.

1979 – Mariner 9 når Mars, og blir det første romfartøyet i bane rundt en annen planet.

1982 – Lech Wałęsa, leder av Solidaritet i Polen, blir løslatt etter 11 måneders internering.

1990 – Tyskland og Polen signerer en traktat som bekrefter grensen mellom de to landene.

1994 – Havrettskonvensjonen trådte i kraft etter at Guyana som det sekstiende land hadde signert.

2000 – Netscape Navigator 6.0 blir sluppet.

2001 – Nord-alliansen tar kontroll over Kabul i Afghanistan.

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2003 – Planeten Sedna blir oppdaget.

2004 – Den amerikanske dollaren fjernes som gyldig betalingsmiddel på Cuba.

Kilde: Wikipedia

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