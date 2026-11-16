Politiutrykning til Orkla Sparebank i Rindal - viste seg å være falsk alarm

Mandag formiddag fikk politiet melding via Securitas om ransalarm i Orkla Sparebanks avdeling i Rindal. Politiet rykket ut både fra Orkland politistasjon og Surnadal politistasjon, men det ble etter hvert avklart at det var falsk alarm.

Det var lokalavisa Driva som omtalte saken først.

Randi Fagerholt, seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved Orkland politistasjon, forteller at politiet fikk melding om ransalarm via Securitas kl 10.20 mandag formiddag. Politiet rykket da straks ut med en patrulje fra Orkland politistasjon og en patrulje fra Surnadal politistasjon, med bevæpning, slik prosedyren er ved slike hendelser.

Politiet prøvde samtidig å få kontakt med banken for å avklare om alarmen var reell eller ikke, men det tok litt tid før de fikk kontakt. Etter omtrent ti minutter fikk politiet kontakt med en ansatt i banken, som kunne fortelle at det ikke var noe ran. Politiet oppfattet dette som troverdig, forteller Fagerholt.

Da politiet var framme på stedet tok de kontakt med de ansatte i banken, for å finne ut hva som hadde skjedd. Politiet på stedet hadde en dialog med ansatte i banken, og en gjennomgang av prosedyrene på hva banken skal gjøre når alarmen går.

Fagerholt understreker at det i en slik situasjon er viktig for politiet å få avklart om alarmen er reell eller ikke, og at det i dette tilfellet tok unødvendig lang tid å finne ut av det. Derfor var det greit med en gjennomgang av prosedyrer sammen med banken og Securitas.

Politiet har ennå ikke fått avklart hva som var årsaken til at alarmen gikk, men det skal ha vært en feilmelding, sier Fagerholt.