Opptur for Panther og Gee Whiz

Det ble en fin kveld på Varig Orkla Arena søndag kveld. Først ute var Panther til Petter Baalsrud. Den var av de minst spilte i sitt løp, men gjorde et sterkt løp til andreplass på tiden 1,21,8. Det var så jevnt i mål at andreplassen ble delt med en annen hest. Inge Melby er både trener og kusk av Panther. Men etter løpa ble hesten med hjem til Nerbu. Nå skal Petter ta seg av treninga sjøl.

Gee Whiz, som eies og trenes av Irene Løfaldli, har ikke vært spesielt bra i sine siste løp. Nå var ho mye bedre. Det var ny kusk nå, Boye Ølstøren. Han ga ho et innvendig løp, fikk åpning ut på oppløpet og spurta veldig bra inn til andreplass på tiden 1,17,3 over 2300m voltestart. Det var bra på den litt tunge banen.

Dette var en skikkelig opptur for både Petter og Irene.

Gee Whiz i et tidligere løp, med Per Einar Sørmo i sulkyen. Foto Berit Bergem

Torsdag i forrige uke var Lene Søyseth og Søyset Norah igjen til Sverige en snartur. Der var merra ute mot sterk motstand, men ho klarte sjetteplass. Det var høye premier i det løpet, og Norah tok med seg 10 000 kr hjem. Det var hennes 24. start for året, og 13 av dem har vært i Sverige.

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