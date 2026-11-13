God morgen 13. november

Her er påsettlammet Agnete🐑 Foto: @ingridh.sau1.2.3 på Instagram

Vi ønsker Trollheimsportens lesere en riktig god fredag morgen!

Fakta om 13. november:

12. og 13. november 1905 ble det avholdt folkeavstemning om monarki eller republikk i Norge. Dette førte til at prins Carl, senere kong Haakon VII, ble valgt som norsk konge. 259 563 stemte for, mens 69 264 stemte imot. Kun menn hadde stemmerett under valget.

Kirsten og Kirsti har navnedag i dag. Begge navna er former av Kristin/Kristina, som kommer av latin christianus (kristen).

Historiske hendelser på denne datoen:

1002 – Massakrene på Sankt Brictiusdagen.

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1923 – Sovjetunionens flagg, kjent for hammeren og sigden, blir tatt i bruk.

1985 – Vulkanen Nevado del Ruiz i Colombia har et stort utbrudd. Lavastrømmer og leirras tar livet av ca. 23 000 mennesker.

1990 – Den første kjente websiden blir skrevet.

1994 – Sverige stemmer for EU-medlemskap.

2015 – Terrorangrep i Paris.