Latterfylt kveld med «Høy & mørk» i Storstuå

Med halvannen time fylt av selvironi, treffende parodier og humoristiske skråblikk på hverdagen, sørget humorduoen John Brungot og Terje Sporsem for en latterfylt kveld foran et svært begeistret publikum Storstuå torsdag kveld.

Duoen er for tiden på vestlandsturné, og torsdag var turen kommet til Surnadal kulturhus.

Med selvironi og karakteristisk humor tok de utgangspunkt i forestillingens tittel, «Høy & mørk», som ifølge Sporsem til en viss grad henspiller på dem selv.

– Vi er to med akkurat nok selvinnsikt til å vite at vi verken er høy eller mørk, sa Sporsem.

– … men at vi til sammen utgjør en slags høy og mørk, supplerte Brungot.

Foto: Eldbjørg Berset

Brungot antydet at det er fort gjort å bli for alvorlig når man kommer midtveis i livet. Selv er han opptatt av at livet først og fremst handler om å ha det moro, og beskrev forestillingen som «tull og fjas».

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Både han og Sporsem trakk fram betydningen av humor i en verden preget av alvor, uro og dystre nyheter, og publikum fikk så absolutt servert en solid dose av nettopp det duoen mener verden trenger mer av.

Radarparet spilte på gjenkjennelige situasjoner og fenomener, men snudde dem på hodet med overraskende vinklinger og humoristiske betraktninger. De var heller ikke redde for å by på seg selv, med en god porsjon selvironi. Fra scenen fikk publikum også servert parodier på kjente profiler som Leo Ajkic, Eyvind Hellstrøm og Bjarne Brøndbo til rungende latter og applaus fra salen.

Brungot parodierte blant annet Bjarne Brøndbo. Foto: Eldbjørg Berset

Det var liten tvil om at publikum lot seg begeistre. Etter halvannen time med latter, skråblikk og uforutsigbare innfall kunne man konstatere at humor fortsatt er en effektiv medisin mot hverdagens alvor.

Duoen sørget for rungende latter fra salen. Foto: Eldbjørg Berset

Foto: Eldbjørg Berset