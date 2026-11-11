Slik gjør du mobilen tryggere på 10 minutter

Mobilen din kan være full av apper som vet mer om deg enn du tror. Cyberekspert i Nkom advarer mot skjult sporing, falske apper og tillatelser du aldri burde gitt i en pressemelding onsdag.

Tilgangssjekk: Gå gjennom hvilke tilganger appene dine har, og fjern de du ikke trenger. Foto: NKOM

Mobilen er blitt det mest personlige vi eier. Den inneholder bilder, meldinger, kontaktinformasjon og tilgang til en rekke viktige tjenester. Derfor er den også et attraktivt mål for kriminelle.

– Du bør være kritisk til hvilke apper du bruker og hva slags tilganger de får, sier cyberekspert Alexander Braaten i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Han peker på spesielt sosiale medier-apper som for eksempel TikTok, Facebook og Instagram.

– Slike apper kan registrere hvor du er, hvordan du oppfører deg, hva du klikker på og hvem du er i kontakt med. Det betyr ikke at appen i seg selv er skadelig, men du bør være bevisst på hvor mye du faktisk gir fra deg av personlig informasjon.

Braaten advarer særlig mot apper som ber om tilganger som egentlig ikke er nødvendig.

–Hvis en lommelykt-app vil ha tilgang til kontaktene dine, eller et enkelt spill ber om kamera og mikrofon, bør varsellampene blinke, advarer Braaten.

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Cyberekspert Alexander Braaten Foto: NKOM

Utenfor appbutikkene øker risikoen

I oktober ble Nkom ROS 2026 lagt frem. Her vurderes cybertrusselen fortsatt som den mest alvorlige trusselen mot digital infrastruktur. Samme måned hevet også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) det nasjonale cyberrisikonivået fra moderat til høyt.

Også som mobilbruker er det derfor viktig å være bevisst hva du laster ned, og hvilke tilganger du gir apper på telefonen. Risikoen kan være større når apper lastes ned utenfor App Store og Google Play.

– Apper fra uoffisielle eller ukjente kilder kan inneholde skadelig programvare. I verste fall kan det gi kriminelle tilgang til både passord, meldinger og kontoer, sier Braaten.

Han understreker likevel at apper fra offisielle app-butikker ikke automatisk er trygge.

– Derfor er det viktig å undersøke hvem som står bak appen, og hvilke tillatelser den gir.

– Har du lastet ned en app du har en dårlig magefølelse på, så er det som regel en grunn til det. Da bør du vurdere å slette den, legger Braaten til.

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– Bruk ti minutter på mobilen din i dag. Slett det du ikke bruker, fjern tilganger du ikke er komfortabel med og oppdater resten. Små grep kan gjøre mobilen mye tryggere.

Cyberekspertens råd til app-oppvask:

1. Gå gjennom tillatelser

Sjekk under innstillinger og personvern hvilke apper som har tilgang til kamera, mikrofon, bilder, kontakter og posisjon. Fjern tilganger som ikke er nødvendige.

2. Slett apper du ikke bruker

Gamle apper du ikke lenger trenger, kan fortsatt samle inn data eller utgjøre en risiko hvis de ikke oppdateres.

3. Se kritisk på nye apper før du laster ned

Sjekk hvem som har laget appen, les anmeldelser, vær oppmerksom på ukjente utviklere og få hvis appen har få nedlastninger. Sjekk at tilgangen den ber om passer med det appen skal gjøre.

4. Hold apper og mobil oppdatert

Oppdateringer tetter kjente sikkerhetshull og gjør det vanskeligere for kriminelle å utnytte svakheter.

5. Last bare ned fra offisielle kilder

Bruk helst etablerte app-butikker som App Store og Google Play, og bruk helst lenker fra den offisielle nettsiden til banken eller tjenesten.

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6. Vær skeptisk til lenker

Ikke trykk på lenker bare fordi de kommer via en kjent app eller fra noen du tror du kjenner. Vær skeptisk til nedlastningslenker du mottar via SMS og e-post.