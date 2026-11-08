Magnus tok sølv i nordisk mesterskap i terrengløp
Magnus løp inn til andreplass på 5 kilometer i juniorklassen under nordisk mesterskap i terrengløp i svenske Växjö. Sterk norsk laginnsats ga seier i lagkonkurransen.
Magnus Øyen fra Rindal IL tok andreplass og sølvmedalje i juniorklassen under søndagens nordiske mesterskap i terrengløp. Mesterskapet gikk i Växjö i Sverige, og juniorene løp en distanse på 5 kilometer. Magnus løp de de 5 kilometerne på tiden 14,58, 17 sekunder bak vinneren, Sebastian Lörstad fra Sverige. Ulrik Jåvoll Hagen fra fra Brandbu IL tok bronsen, tre sekunder bak Magnus.
Se offisielle resultater på ultraevent.se:
– Sterk norsk laginnsats. Elias Landøy Rasmussen ble nr 4, dermed et klart lag-gull. Som om ikke det var nok: 7 norske blant de 9 beste, skriver Rindal IL Friidrett på sine Facebookssider.