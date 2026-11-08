Løper på bane i skogen under en blå SpareBank 1-bue.
Det ble både individuelt sølv og seier i lagkonkurransen for Magnus Øyen under Nordisk Mesterskap i terrengløp søndag.

Magnus tok sølv i nordisk mesterskap i terrengløp

Magnus løp inn til andreplass på 5 kilometer i juniorklassen under nordisk mesterskap i terrengløp i svenske Växjö. Sterk norsk laginnsats ga seier i lagkonkurransen.

Bård Inge Romundstad Bård Inge Romundstad
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Magnus Øyen fra Rindal IL tok andreplass og sølvmedalje i juniorklassen under søndagens nordiske mesterskap i terrengløp. Mesterskapet gikk i Växjö i Sverige, og juniorene løp en distanse på 5 kilometer.  Magnus løp de de 5 kilometerne på tiden 14,58, 17 sekunder bak vinneren, Sebastian Lörstad fra Sverige. Ulrik Jåvoll Hagen fra fra Brandbu IL tok bronsen, tre sekunder bak Magnus.

Se offisielle resultater på ultraevent.se: 

– Sterk norsk laginnsats. Elias Landøy Rasmussen ble nr 4, dermed et klart lag-gull. Som om ikke det var nok: 7 norske blant de 9 beste, skriver Rindal IL Friidrett  på sine Facebookssider.

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