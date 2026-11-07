God morgen 7. november

Noen må plukke opp det som andre søler! 😃 @magne.l på Instagram

God morgen til Trollheimsportens lesere!

7. november er festdag for den angelsaksiske helgenen Willibrord.

Ingebrigt, Engebret og Ingelin har namnedag i dag.

Ingebrigt = Engebret = gammeltysk angil (engelskmann) + beraht (lys). Ingelin er et nyere navn. Engebret. Engelbrekt, mannsnavn, av tysk Engelbrecht. Første stavelse kommer muligens av folkenavnet angler; annen stavelse av glhty. beraht, samme ord som norrønt bjart, 'lys, skinnende'. Navnet er brukt i Norge fra 1400-tallet, men forekommer vel så ofte i former som Ingebrikt, Ingebret, Embert, Embret og Emmert. I dag kan vi gratulere Ingebrigt Landsem (til venstre, sammen med Edith) med namnedagen.

Noen kjente personer som har fødselsdag 7. november er Marie Curie (1867), Lev Trotskij (1879), Albert Camus (1913), Benny Andersen (1929), Eldar Hansen (1941), Joni Mitchell (1943), Anne Marit Jacobsen (1946) og Trond Giske (1966) (under til venstre).

Noen historiske begivenheter som har skjedd 7. november opp gjennom åra:

Annonse

1917 tok bolsjevikene makten i Russland ved et kupp (den russiske revolusjon) – datoen var 25. oktober etter gammel tidsregning, derfor kalles dette oktoberrevolusjonen. Se Russland (historie)

Peter 1 den store (1682–1725) arbeidet for å gjøre Russland til en moderne europeisk stat. Et ledd i dette var behovet for adgang til Svartehavet og Østersjøen, noe som førte til kriger med Tyrkia og Sverige. Han fikk også anlagt den nye hovedstaden St. Petersburg.

I 1918 tok sosialisten Kurt Eisner makten i Bayern, og kong Ludvig 3 abdiserte.

1811 – Den senere amerikanske presidenten William Henry Harrison leder en styrke på om lag 1000 mann til seier mot indianerhøvdingen Tecumseh i slaget ved Tippecanoe, Indiania

2007 – 9 personer blir drept ved skyting ved Jokela skole i Finland.

Og fra norsk historie: 1955 – Den britiske sidetråleren «Stella Orion» grunnstøter og synker ved Skarholmen fyr i Vestfjorden. Alle 19 ombord berges.

1956 - Hummelfjell-ulykken. Et Heron passasjerfly styrtet på Hummelfjell i Hedmark. En passasjer og kapteinen omkom.