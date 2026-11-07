Stikk UT! får mange ut på tur – i all slags vær

Tusenvis av mennesker har også gjennom sommeren 2026 funnet veien ut på tur gjennom Stikk UT! Med et stort utvalg turmål, engasjerte frivillige og godt samarbeid mellom kommunene, har Stikk UT! blitt en viktig del av hverdagen for mange – og et av de største folkehelsetiltakene i regionen.

Stikk UT! handler om mer enn å samle turer og registrere koder. Det handler om å skape gode vaner, oppleve naturen, finne nye turmål og få flere til å være fysisk aktive. For mange er Stikk UT! den ekstra motivasjonen som skal til for å komme seg ut døra, mens andre bruker turtrimmen til å utforske nye deler av egen kommune og region.

Blir kjent med nærmiljøet

Statistikken viser at Stikk UT! får folk ut på tur jevnt gjennom hele uka, med en liten topp søndager. Nærturene har blitt stadig mer populære. De gjør det enkelt å være aktiv i hverdagen, uten at en treng å planlegge lange turer eller bruke mye tid på transport.

Stikk UT! har også en viktig verdi for lokalsamfunnene. Turmålene får flere besøkende, folk blir kjent med nærmiljøet sitt, og turene kan bli en sosial møteplass på tvers av alder og bakgrunn. Å gå på tur er noe av det enkleste du kan gjøre for egne helse, både for den psykiske og fysiske helsen.

– Det er veldig gledelig å se hvordan Stikk UT! engasjerer folk i alle aldrer. Noen går korte nærturer, andre legg ut på lengre fjellturer. Det viktigste er at folk kommer seg ut og finn turgleden på sitt eget nivå. Stikk UT! gir både mestring, gode opplevelser og en positiv effekt på fysisk og psykisk helse, sier Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

F-v. Liv Synnøve Hoel, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Hilde Ellingsæter, Sunnmøre friluftsråd. Ansvarlige for Stikk UT! i Møre og Romsdal samt Heim i Trøndelag. Foto Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

650 turmål å velge mellom

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Sommersesongen 2026 bød på et stort mangfold av turmuligheter, med om lag 650 turmål i Møre og Romsdal og Heim kommune i Trøndelag.

Om lag 44.000 personer i regionen har registrert nærmere 872 000 turmål fra 1. mai til 31. oktober.

– Det er en imponerende turinnsats når en tar i betraktning alt regnværet som har vært i området vårt denne sommeren. Det forteller oss at Stikk UT! motiverer til tur uansett vær, sier Hoel.

Stort samarbeid

Kommunene velger selv ut turmålene i samarbeid med friluftsrådene, grunneiere og frivillige. På den måten blir lokale perler synliggjort, samtidig som innbyggerne får inspirasjon til å oppdage nye områder.

– Vi ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar. Kommunene og de frivillige gjør en viktig jobb med å finne turmål, merke stier og legge til rette for gode turopplevelser. Uten dette lokale engasjementet hadde ikke Stikk UT! vært det tilbudet det er i dag, sier Hoel.

Stikk UT! vokser i hele landet

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Det som startet som en lokal turkassetrim i Molde i 2005, har nå utviklet seg til en nasjonal satsing for friluftsrådene. I 2026 er 19 friluftsråd og 156 kommuner med på Stikk UT! Norge.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd organiserer Stikk UT! i Møre og Romsdal, i tett samarbeid med kommunene, de mange lokale samarbeidspartnerne og hovedsponsor Sparebanken Møre.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er stolte ambassadører for ABC for god psykisk helse, en nasjonal folkehelsekampanje som fremmer verdien av å gjøre noe aktivt, å gjøre noe sammen med andre og som føles meningsfullt ut