Imponerte med smarte løsninger under årets Innovasjonscamp

Niende trinn ved SUBUS løste reelle utfordringer for lokalt næringsliv under årets innovasjonscamp, og den beste løsningen av alle var "Kappoljer´n"

Luca, Benedicte, Håvard, Oda, Oleksandr (vilkårlig rekkefølge) hadde laget en prototype av "Kappoljer´n" og gikk av med seieren under årets Innovasjonscamp på SUBUS Foto: Bård Inge Romundstad

Onsdag denne uken startet Innovasjonscampen ved Surnadal barne- og ungdomsskole (SUBUS) opp. Campen er et samarbeid mellom ungdomsskolen, Surnadal kommune og Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE).

Fikk oppgaven på onsdag og presentert løsningen på fredag

Innovasjonscamp er trening i problemløsing ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene får ett oppdrag fra arbeids- eller næringslivet som de skal presentere løsning på innenfor et avgrenset tidsrom. Elevene fikk presentert oppdragene på en kick-off onsdag og frem til fredag har de vært på besøk hos oppdragsgiverne for å få enda bedre kunnskap om oppdragene.

Hele niende trinn deltok på Innovasjonscampen Foto: Mette Sæter Ormset

– Innovasjonscampen er en fin forløper til ungdomsbedriften i videregående, sa Mette Sæter Ormset, som var innleid til å organisere Innovasjoncampen.

Mette Sæter Ormset Foto: Bård Inge Romundstad

Ni bedrifter og 13 oppdrag

Ni virksomheter i Surnadal hadde meldt inn oppdrag til årets Innovasjonscamp. Pipelife, Talgø, Surnadal kommune, Svorka, BioM arine, Oppistua Øye, SpareBank 1 Nordmøre, TMSChei og Kvanne og Nordvik Møbelabrikk. Noen av bedriftene hadde meldt inn flere oppdrag, slik at det var i alt 13 grupper i niende trinn som skulle legge fram sine løsninger fredag. Oppdragene var reelle utfordringer som virksomhetene står ovenfor og som de ønsket å få bistand fra elevene til å løse.

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Løsningen på oppdragene ble presentert for en jury, og de tre beste løsningsforslagene ble premiert med diplom og gavesjekk fra Surnadal kommune.

Juryen: Fra venstre Karina Vigum , Roald Boge og Harald Bredesen Foto: Bård Inge Romundstad

Alle er vinnere her i dag!

– På vegne av oss i juryen- en utrolig fin dag på jobb.

Alle har hatt flotte presentasjoner -alle er vinnere her i dag! Og så tror jeg at alle har hatt en stor grad av læring, bare av det å presentere sin løsning for en lærere, medelever og jury, sa Roald Boge, daglig leder i Roald Boge Foto, som sammen med Karina Vigum fra Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og Harald Bredesen fra Surnadal kommune satt i juryen, før han fortsatte:

– Stor variasjon i oppgavene, hvor enkelte har vært enklere å ta tak i enn andre. Takk til næringslivet som har bidratt med gode oppgaver og som har ønsket å inkludere ungdommene i å finne løsninger. Jeg tror vi med stor sikkerhet kan si at det bør de vurdere å fortsette med når vi ser på hva som har blitt presentert her i dag. Her har det kommet mange gode ideer.

Eybiel, Leah, Signe, Tobias og Mikale (vilkårlig rekkefølge) presentert løsningen på sin oppgave, som var ulike måter å gjenbruke mest mulig av restkapp fra produksjonen hos Talgø Foto. Bård Inge Romundstad Lars Bastian, Emilie, Ralfs, Ane V, Alvin og Ane (vilkårlig rekkefølge) hadde lagd en kortfilm om BioMarine Foto: Bård Inge Romundstad

"Kappoljer´n - rett og slett genialt!

Gruppen som gikk av med seieren i årets innovajonscamp bestod av Luca, Benedicte, Håvard, Oda, Oleksandr, som presenterte "Kappoljer´n" som skal brukes til å påføre royalolje på endeflater. Oppdraget var gitt fra Talgø og bestod i finne en innovativ løsning som gjør det enklere å behandle kappflater på MøreRoyal korrekt.

– De laget både protype som vil fungere veldig godt i praksis og utarbeidet en informativ brosjyre. De lykkes med å løse problemet på en innovativ, bærekraftig og økonomisk måte, , sa juryen i sin begrunnelse.

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– Rett og slett genialt

Luca, Benedicte, Håvard, Oda, Oleksandr (vilkårlig rekkefølge) presenterte "Kappoljer´n" og gikk av med seieren under årets Innovasjonscamp på SUBUS Foto. Mette Sæter Ormset

Rips og solbær

På andre plass kom Olav, Lykke, Klara, Robin, Trond som løste oppdraget fra Oppistua Øye - Rips og solbær som var todelt; beskytte bærene og å utvikle en ide til et nytt og spennende produkt som folk vill kjøpe.

– En innovativ og bærekraftig løsning ved hjelp av brukt paraply og netting, med høy grad av gjenbruk av brukte materialer. Gruppen presenterte en svært spennende fungerende protype og lanserte nye kreative produkter av Rips og solbær, sa juryen i sin begrunnelse

Olav, Lykke, Klara, Robin, Trond (tilfeldig rekkefølge) løste oppdraget fra Oppistua Øye og ble nummer to. Foto; Mette Sæter Ormset

Nytt og spennede design

Tredje beste løsningsforslag hadde Lars, Emma, Erika, Jostein, James, som løste oppdrag fra TMSChei - Hallo Surnadal for ungdom. Oppgaven bestod i å gjøre halloSurnadal.no enklere og mer interessant for ungdom å finne ut hva som skjer, hva de kan gjøre og hvilke muligheter som finnes i Surnadal?

– Gruppen løste oppgaven på en kreativ og innovativ måte, med et stort spenn i hva appen kan benyttes til. Samlet alt på en plass og utviklet konseptet slik at det kan benyttes på flere språk og til ulike brukergrupper, sa juryen.

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– De har presentert et nytt spennende design og videreutviklet appen på en svært god måte.

Innovasjonscamp Formålet med innovasjonskamp er å bli kjent med lokalt arbeids- og næringsliv og å øve på å jobbe innovativt. Elevene får kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp. Innovasjonscamp gir et godt utgangspunkt for kontakt og samarbeid med bedrifter i nærmiljøet. Elevene får trening i å se muligheter og ta konsekvenser av egne valg. Elevene skal erfare og se hvordan arbeidsprosessen i produktutvikling eller problemløsning fungerer.

(Kilde: Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE))