God morgen 8. november
Vi ønsker Trollheimsportens trofaste lesere en riktig god søndag morgen.
Vi gratulerer Ingvild og Yngvild med navnedagen.
Begge navna kommer av navnet på norrøn gud Yngve (Frøy) + hildr (strid).
Dagens Gruk fra Piet Hein:
Bekjemp med all din kløkt og flid
dèn tåke tåper sprer.
Thi visseligen: Ting Tar Tid (T.T.T.).
Men: Avl Tar Evigheter (A.T. E.)!
Her er litt norsk historie fra denne dato:
1991 – Juksabåten «Kim Roger» blir rent i senk utenfor Andøya av en lastebåt. To omkommer.
2007 – Det digitale bakkenettet lanseres i Hedmark og Oppland.
2007 – En norsk soldat, Kristoffer Sørli Jørgensen, fra den norske ISAF-styrken ble drept, og en annen såret etter at en veibombe gikk av mot et norsk kjøretøy i Afghanistan.
2018 – Fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet MT «Sola TS» kolliderte ved Stureterminalen i Øygarden, i hva som i ettertid er kjent som «Helge Ingstad»-ulykken.
Kilde: Wikipedia