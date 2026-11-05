God morgen 5. november

God onsdag morgen! I dag kan vi gratulere Egil og Egon med navnedagen.





Egil, Eigill eller Eigil er et gammelt skandinavisk og færøysk guttenavn som kan være dannet fra de norrøne ordene agi, «tukt, respekt», egg, «sverdegg», eller age, «ære».





Egon er et opprinnelig tysk mannsnavn, dannet som en kortform av gammelhøytyske navn som begynte på Egin-, «egg (på sverd)».





Noen historiske hendelser på denne dag:

(Kilde: Wikipedia)

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