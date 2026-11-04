TV-kurs i Rindal

Etter å ha arrangert TV-kurs i Surnadal og Orkanger i oktober, tar Svorka nå turen til Rindal. Torsdag 12. november blir det mini-TV-kurs under Rindal pensjonistlags åpne dag på Eldresenteret.

TV-en har fått mange nye muligheter de siste årene, og det er ikke alltid like lett å holde styr på alt. Apper, strømmetjenester, TV-guider, opptak og innhold som kan ses når du selv vil, gir mange muligheter, men kan også gjøre det vanskeligere å finne fram.

– TV er viktig for mange. Det handler om nyheter og underholdning, men også om selskap og en viktig del av hverdagen. Da skal ikke ny teknologi gjøre at noen føler seg satt på sidelinja, sier Linn Hamnes, konsernleder marked i Svorka.

I oktober arrangerte Svorka fire TV-kurs i Surnadal og Orkanger. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode, og nå får også rindalingene muligheten til å lære mer om dagens TV-løsninger.

På mini-TV-kurset blir det blant annet vist hvordan man finner fram i TV-guiden, ser programmer man har gått glipp av og bruker de ulike mulighetene i Telia Play, TV-løsningen Svorka tilbyr. Ta gjerne med fjernkontrollen du bruker hjemme! Da blir det lettere å følge med når vi viser de ulike funksjonene, og du kan få svar på spørsmål om din egen fjernkontroll.

Ideen kom fra ungdommene

Ideen til TV-kursene kom etter en innovasjonscamp for ungdom, der Svorka stilte spørsmålet: Hvordan kan Svorka gjøre det enklere for alle – også eldre – å få hjelp digitalt?

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Vinnergruppen kom med flere forslag. Ett av dem var å arrangere egne TV-kurs.

– Det syntes vi var en god og konkret idé. Digitalt utenforskap handler ikke bare om å være på eller av nettet. Det kan også handle om helt vanlige ting i hverdagen, som å få brukt TV-en og tjenestene man betaler for, sier Hennie Skei, leder kundeservice hos Svorka.

Ønsker å nå flere

Svorka ønsker å gjøre TV-kursene tilgjengelige for flere og samarbeider gjerne med lokale pensjonistforeninger og andre som ønsker et slikt tilbud.

Besøket i Rindal er et eksempel på dette samarbeidet. I januar skal Svorka også besøke Halsa pensjonistforening, i tillegg til at det arrangeres nye TV-kurs i Surnadal og Orkanger på nyåret.

TV-kurs under åpen dag

Rindal pensjonistlag inviterer til åpen dag på Eldresenteret torsdag 12. november kl. 11.00. Mini-TV-kurset fra Svorka arrangeres kl. 13.00–14.00 og er en del av dagens program, som også byr på foredrag om «Tillit er beredskap», gamle bilder fra Rindal, allsang og servering



