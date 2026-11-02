God morgen 2. november
God morgen til alle Trollheimsportens lesere mandag 2. november!
I dag er det Tove og Tuva som har navnedag.
Tove er et kvinnenavn med opprinnelse i det norrøne navnet Tófa som var en kortform av navn som begynte med Tor- og hadde sluttledd på f- eller v-. Eksempler er Torve som betyr «torden» og «hellig» og Þórfríðr (Torfrid) som betyr «torden» og «vakker».
Søndag 2. november er det Allehelgensdag. Allehelgensdag markeres første helg i november, og er en viktig dag for å minnes de døde. Mange kirker holder åpent denne dagen for å takke for livet som har vært, for samtale, lystenning og for å samles i sorgen og savnet.
I den katolske kirken er dette også Allesjelersdag, en minnefest for de avdøde med felles messedag for de døde som var så fattige at de ikke hadde penger til å la presten lese sjelemesse over seg. Allesjelersdag er blitt feiret 2. november siden 900-tallet. Mange steder foretas en valfart til kirkegården, hvor gravene er smykket med blomster og tente lamper.
Noen kjente personer med fødselsdag 2. november: Maria-Antoinette (1755), Moa Martinson (1890), Jacob Bjerknes (1897), Burt Lancaster (1913), Melvin Schwartz (1932), Oddvar Torsheim (1938) og Theo Koritzinsky (1941).
Noen historiske begivenheter på denne dag:
1530 – Karl V av det tysk-romerske rike gir Malta til johanitterne.
1805 – Siste arbeidsdag ved Kongsberg Sølvverks første driftsperode.
1917 – Storbritannias utenriksminister Arthur Balfour støtter opprettelsen av en jødisk nasjonalstat i Balfourerklæringen.
1918 – Litauen innfører republikansk styreform.
1928 – Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg blir stiftet.
1936 – BBC sender de første regulære fjernsynssendingene i verden.
1950 – Sildesnurperen «Torulf» kantrer utenfor Sværholt i Finnmark. Tre omkommer.
1963 – Den sørvietnamesiske presidenten Ngô Đình Diệm ble drept i et statskupp ledet av Dương Văn Minh.
1967 – Sikkerhetsrådets resolusjon 242, som oppfordrer til fred i Midtøsten, blir vedtatt av FN i ettertid av seksdagerskrigen.
2004 – Presidentvalget avholdes i USA, valget vinnes av George W. Bush.
(Kilde: Wikipedia, Den norske kirke)