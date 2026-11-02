Søndag første november var det duket til høstmesse i Bæverhall i Bøverdalen. Mye folk var innom messen i løpet av denne fine høstdagen, og her var det sannelig mye for enhver smak.
Jens SettemsdalJensSettemsdal
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Ti utstillere eller utsalgssteder var samlet på messen. Her var alt fra kjøtt-, spekemat-, strikke-, honning-, skinn-, sider og sjokolade-, drops og honning-, broderi-, røkelaks, fiskekaker og lutefisk- og såpeprodukter.
Nytt av året var også salg av sushi og thaimat, hvor man også kunne ta med seg maten hjem, eller nyte den ved bordene i hallen. Ellers kunne man bestille kaffe og kaker fra åpent kjøkken.
Utenfor hallen var det mulighet for barna til å få ri på hester. Ut ifra antall besøkende på høstmessen, så dette ut som en veldig populær begivenhet, og folk så ut til å kose seg på en fin høstdag.