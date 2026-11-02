Søndag første november var det duket til høstmesse i Bæverhall i Bøverdalen. Mye folk var innom messen i løpet av denne fine høstdagen, og her var det sannelig mye for enhver smak.

Ti utstillere eller utsalgssteder var samlet på messen. Her var alt fra kjøtt-, spekemat-, strikke-, honning-, skinn-, sider og sjokolade-, drops og honning-, broderi-, røkelaks, fiskekaker og lutefisk- og såpeprodukter.

Nytt av året var også salg av sushi og thaimat, hvor man også kunne ta med seg maten hjem, eller nyte den ved bordene i hallen. Ellers kunne man bestille kaffe og kaker fra åpent kjøkken.

Utenfor hallen var det mulighet for barna til å få ri på hester. Ut ifra antall besøkende på høstmessen, så dette ut som en veldig populær begivenhet, og folk så ut til å kose seg på en fin høstdag.

Salget går strykende for Åsbøteigen gårds stand. Foto: Jens Settemsdal

Maybrit Olesen Hakstad kjøper seg rødvinspølse fra Åsbøteigen gård. Foto: Jens Settemsdal

Anguskjøtt og fine skinn fra Gravvold gård. Foto: Jens Settemsdal

Lia gard byr på fine bakeprodukter. Foto: Jens Settemsdal

Elin Bøklepp Kvande med strikkeprodukter og såpeprodukter. Foto: Jens Settemsdal

Kethom sushi og thaimat bød på forfriskninger. Foto: Jens Settemsdal

Anne Berit Gravvold med diverse treprodukter og annet. Foto: Jens Settemsdal

Karen Oddny Gravvold fra Orkideen med sider og sjokolade. Foto: Jens Settemsdal

Kirsten Baadnæs Bøe selger strikkede votter og hansker i fine mønstre. Foto: Jens Settemsdal

Kjersti Langeland med strikkeprodukter og noko attåt. Foto: Jens Settemsdal

Vorpå lokalmat fra Hennset fergekai i Valsøyfjord med fiskeprodukter. Foto: Jens Settemsdal

Inger Bach med fine strikkeprodukter og lefser. Foto: Jens Settemsdal

Eva Sæterbø byr på drops og honningprodukter. Foto: Jens Settemsdal