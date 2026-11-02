Folk sitter ved bord i en sal omgitt av klær, varer og andre besøkende.
Mange besøkende på messen.

Høstmesse i Bæverhall

Søndag første november var det duket til høstmesse i Bæverhall i Bøverdalen. Mye folk var innom messen i løpet av denne fine høstdagen, og her var det sannelig mye for enhver smak.

Jens Settemsdal Jens Settemsdal
Publisert Sist oppdatert

Ti utstillere eller utsalgssteder var samlet på messen. Her var alt fra kjøtt-, spekemat-, strikke-, honning-, skinn-, sider og sjokolade-, drops og honning-, broderi-, røkelaks, fiskekaker og lutefisk- og såpeprodukter.

Nytt av året var også salg av sushi og thaimat, hvor man også kunne ta med seg maten hjem, eller nyte den ved bordene i hallen. Ellers kunne man bestille kaffe og kaker fra åpent kjøkken.

Utenfor hallen var det mulighet for barna til å få ri på hester. Ut ifra antall besøkende på høstmessen, så dette ut som en veldig populær begivenhet, og folk så ut til å kose seg på en fin høstdag.

Selger og kunder ved en bod med klær og tekstiler i et lyst trelokale.
Salget går strykende for Åsbøteigen gårds stand.
To personer ved en matbod med varer på et bord i et lyst trepanelert rom.
Maybrit Olesen Hakstad kjøper seg rødvinspølse fra Åsbøteigen gård.
Kvinne foran opphengte skinnfeller og en frysedisk i et trepanelkledd rom.
Anguskjøtt og fine skinn fra Gravvold gård.
To kvinner snakker ved et bord fylt med kaker og annen bakst i et trepanelert lokale.
Lia gard byr på fine bakeprodukter.
Innendørs håndverksmarked med besøkende og bord fylt av tekstiler, smykker og dekorasjoner.
Elin Bøklepp Kvande med strikkeprodukter og såpeprodukter.
Tre personer bak en matbod med menyer og matbeholdere.
Kethom sushi og thaimat bød på forfriskninger.
Innendørs håndverksmarked med selgere og bord fulle av smykker, pynt og gaveartikler.
Anne Berit Gravvold med diverse treprodukter og annet.
Salgsbod med flasker og matvarer, med to personer stående bak bordet.
Karen Oddny Gravvold fra Orkideen med sider og sjokolade.
Personer ved en bod med tekstiler og håndlagde varer på et innendørs marked.
Kirsten Baadnæs Bøe selger strikkede votter og hansker i fine mønstre.
Salgsbod med håndverk, kunst og matvarer i et trepanelt lokale.
Kjersti Langeland med strikkeprodukter og noko attåt.
Bodselger viser fram lokalmat og produkter på et marked i et trepanelt lokale.
Vorpå lokalmat fra Hennset fergekai i Valsøyfjord med fiskeprodukter.
Innendørs salgsbod med fargerike tekstiler, klær, utstillingsdukker og besøkende.
Inger Bach med fine strikkeprodukter og lefser.

Kvinne ved et bord med lokalmat, glass og kurver i et trepanelt lokale.
Eva Sæterbø byr på drops og honningprodukter.
Flere personer står sammen med en grå ponni og en svart hest utendørs.
Det var også muligheter for barneridning.
surnadalsnytt bæverhall jul nyheter
Powered by Labrador CMS