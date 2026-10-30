Ikke ta fra oss jordmorvakta i Surnadal og Rindal!

Annonse: Møt opp og vis din støtte,

-lørdag 30.okt.

-kl. 10.45-11.00,

-møt opp utenfor kommunehuset i Surnadal.

(Alle som vil, rekker Bjørnis-show hos Sparebank1 Nordmøre kl 11.00).



Til alle politikere og alle andre engasjerte i Surnadal og Rindal

Nå går toget, vi treng alle sitt engasjement!



💚 Helseforetaket Helse Møre og Romsdal har sagt opp avtalen om jordmorvakt og følgetjeneste.

💚Vi går for 100% lokal jordmorberedskapsvakt og følgetjeneste, fordelt på Surnadal og Rindal, når ny avtale signeres 30.november.

💚Det er helseforetaket HMR som finansierer hele jordmorvakta og følgetjenesta, så vi har alt å vinne, og ingenting å tape, på å legge press i saken om lokal forankring.

💚Vi i Surnadal vil ikke være en del av orkdalsvaktberedskapen, 1 vakt som skal betjene 6 kommuner med samlet innbyggertall på 44.000 mennesker, og med alt for store avstander til at vakta rekker frem i tide - nei takk!



1. desember inntrer ny, foreløpig ukjent, avtale om jordmorvakt og følgetjeneste fra helseforetaket Helse Møre og Romsdal, vi står i stor fare for å MISTE begge våre nær-jordmødreberedskapsvakter Wenche og Kirsti, til fordel for 100% orkdalsvakt..



Og dermed miste viktig trygghet og sikkerhet for liv og helse, for nåværende og fremtidige gravide kvinner og spedbarn i Surnadal og Rindal.



1. desember er det for sent, det er NÅ toget går, for å sikre trygghet for våre framtidige fødekvinner og deres barn. Det er NÅ vi må vise engasjement, og prøve å påvirke.



HMR sier de vil lage en «ny moderne og tidsriktig» avtale, for dem betyr trolig det å kutte i tjenester for å spare penger (jf ambulansekutt og stenging av barneavdeling).



Vi i offentligheten har ikke fått noen lovnad fra HMR om fortsatt jordmordvakt og følgetjeneste lokalisert i Surnadal og Rindal..



Det er uforsvarlig at 1 jordmor på vakt i Orkdal, uansett hvor flink og kompetent hun er, skal ha vaktberedskap og følgetjeneste, for 6 kommuner, med stor geografisk spredning, samtidig, som til sammen består av 44.000 innbyggere, om Surnadal også blir med.



Fom. 1. desember kan vi risikere at vår 48% surnadalsjordmorvakt og 30% rindalsvakt (for gravide i både Surnadal og Rindal) blir fjernet av helseforetaket. Da står vi kanskje

igjen med bare en 100% Orkdalsvakt, noe som er helt uforvarlig med tanke på stor avstander og alt for lav kapasitet.



Innholdet i forhandlingene kjenner vi ikke til, men dette kan bli et utfall. Toget går nå!



Det er nå vi alle må legge en felles innsats for å sikre trygghet og sikkerhet for liv og helse for nåværende og framtidige gravide og nyfødte i Surnadal og Rindal, og samtidig sikre bolyst og tilflytningslyst. for å bevare trygghet for fødende i distriktet.

Nå går toget, vi treng alle sitt engasjement!

Velkommen!

Mvh aksjonsgruppa for bevaring og styrking av jordmorberedskap og følgetjeneste i Surnadal og Rindal,

v/ Silje Ranes