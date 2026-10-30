Budsjettmøte med orienteringer

Torsdag var det møte i kommunestyret i Rindal. Dette var hovedsakelig et budsjettmøte, med gjennomgang av kommunedirektøren sitt framlegg til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett for perioden 2027-2030.

Saksliste og saksdokumenter til møtet finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.

Ombyggingen ved helsetunet er i gang

Prosjektleder Torsten Sæther og kommunikasjonsansvarlig Nina Bjørnås ga kommunestyret en kort orientering om status i arbeidet med ombygging av Rindal helsetun. Ombyggingen har så vidt startet.

I byggeperioden er parkeringssituasjonen ved helsetunet betydelig redusert. Det er viktig at besøkende med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov fortsatt har god tilgang til parkering nær bygget, så ansatte og andre besøkende oppfordres til å parkere litt lenger unna og ta beina fatt.

Informasjon om ombygginga blir fortløpende oppdatert under et eget menyvalg på kommunens hjemmeside.

Budsjett

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Kommunedirektør Mons Otnes og økonomisjef Henning Andersen orienterte om kommunedirektøren sitt fremlegg til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett for perioden 2027-2030.

Det er budsjettert med ombygging av Rindal helsetun i 2027 - 2029 og bygging av barnehage i 2029 - 2030.

Enhetslederne holdt innlegg for kommunestyret om økonomien i sine respektive enheter, og kommunestyret gjennomførte gruppearbeid.

Kommunestyret vedtok enstemmig å ta kommunedirektørens framlegg til orientering.

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Se hele møtet i opptak på Kommune-TV: