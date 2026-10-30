Inviterer til åpen pårørendekveld

Brukerutvalget ved Rindal helsetun inviterer til en åpen pårørendekveld ved Eldresenteret torsdag 5. november. Det blir foredrag med Trygve Børve om mestring og belastning i pårørenderollen, og Orkla Sparebank vil informere om framtidsfullmakt. Programmet er todelt, så det er mulig å komme for få med seg bare ett av de to innslagene, og det er gratis inngang.

Med denne pårørendekvelden vil brukerutvalget ved Rindal helsetun sette søkelys på det å være pårørende. De vil formidle kunnskap, støtte og verktøy for bedre mestring av belastningene som kan følge med pårørenderollen. Bettina Røen Helgetun, som er leder i brukerutvalget, påpeker at pårørenderollen stadig blir viktigere, etter hvert som det blir flere eldre og færre til å hjelpe dem.

Arrangementet blir gratis og åpnet for alle. Alle er jo pårørende på ett eller annet vis, påpeker hun.

Om brukerutvalget For å sikre brukermedvirkning har Rindal kommune opprettet et brukerutvalg ved Rindal helsetun. Rindal helsetun defineres som sykehjemmet, heldøgns omsorgsboliger og brukere i ordinære omsorgsboliger som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. Brukerutvalget er et rådgivende organ i saker som angår tjenestetilbud, økonomi og velferdstiltak som berører brukerne ved Rindal helsetun. Utvalget er høringsinstans i aktuelle saker som angår Rindal helsetun. Brukerutvalget består av to representanter fra lag/organisasjoner, tre representanter for brukere/pårørende, fagansvarlig ved helsetunet, avdelingssykepleier ved sykehjemmet og en politiker. Du kan lese mer om brukerutvalget på Rindal kommunes hjemmeside.

Godt samarbeid

Helgetun er takknemlig for alle de gode samarbeidspartnere som har bidratt økonomisk for å få Trygve Børve til Rindal. Uten dem hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre. Rindal kommune, Orkla Sparebank, Rindal Røde Kors, Rindal sanitetsforening og Rindal demensforening har bidratt, og en minnegave fra hjemmetjenesten. Dette er også en av kveldene i pårørendeskolen.

Helgetun forteller at alle bidragsyterne var veldig positive til initiativet. Organisasjonene som har bidratt vil også bli å treffe på pårørendekvelden.

Framtidsfullmakt og relevante banktjenester

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Orkla Sparebank vil starte kvelden med et innlegg om framtidsfullmakt. De vil snakke om hvorfor det er viktig å opprette en fremtidsfullmakt, og om hvordan økonomien kan ivaretas dersom en av dine nærmeste ikke er i sted til å håndtere den selv. Banken vil også ta opp et par andre tema som er relevant i forbindelse med dette.

Det blir mulighet for å stille spørsmål underveis, og mulighet til å ta en prat med en av bankens representanter i etterkant, dersom noen ønsker det.

Det blir en pause med enkel servering før Børves foredrag.

Formidler med humor og engasjement

Trygve Børve er en anerkjent og erfaren psykolog, foredragsholder, kliniker, veileder og programutvikler. Han underviser ved flere universitet, høyskoler og holder kurs for fagpersoner i helsesektor og barnevern, kommuner og bedrifter. Han er kjent som en svært god formidler som holder inspirerende og lærerike foredrag med humor og engasjement.

Arrangøren kan organisere skyss for dem som trenger det denne kvelden (se plakaten under).

Alle er velkomne!

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