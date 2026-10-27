Ben Ward – kjent fra NRK serien « Der ingen skulle tru..» til Rindal

Bli med og hør historien om Ben, som skapte seg ett nytt liv på en veiløs fjellgård i Sogn. Han er nå på foredragsturne, og besøker i den anledning Rindal fredag 6. november hvor han holder foredrag i Attanova, Rindalshuset, skriv Rindal kommune i et pressenotat tirsdag.

Ben gjekk fra sitt gamle liv i England for å jage en drøm, men utfordringene sto i kø. Hver stein, hver stokk og hver en storm satte han på prøve, både fysisk og mentalt. Han trodde at han skulle sette gården i stand – men det var han selv som trengte reparasjon.

Veien har blitt ryddet gang på gang, gården er restaurert og nye hus bygget. Kroken er et bevis for at alt er mulig når du nekter å gi opp. Noen drømmer er verdt å kjempe for - et liv borte fra byen og i pakt med naturen kan bli til virkelighet.

Foredraget er på Engelsk, og bygger på boka «Fjellgarden Kroken – Draumen om eit enklare….og meir komplisert liv». Boka er til salgs i forbindelse med foredraget

Foredraget er ett samarbeid mellom Folkeakademiet Rindal og Rindal folkebibliotek