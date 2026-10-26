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Regnskaps- og lønnsmedarbeider

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Talgø Invest søker regnskaps- og lønnsmedarbeider

Trives du med tall, struktur og den gode følelsen av at alt stemmer? Da kan dette være stillingen for deg.

Vi søker en engasjert og nøyaktig regnskaps- og lønnsmedarbeider som får hovedansvar for regnskap og lønn i Talgø MøreTre AS. I tillegg medfører stillingen regnskapsansvar for noen av konsernets entreprenørselskaper.

Arbeidsstedet er ved konsernets hovedkontor i Todalen i Surnadal kommune.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

  • Bokføring, fakturabehandling og avstemming.

  • Lønnskjøring og kontroll av reiseoppgjør.

  • Økonomisk rapportering.

  • Periodeavslutning og årsoppgjør.

  • Utarbeidelse og innsending av avgiftsoppgaver.

  • Andre relevante oppgaver innen regnskap og lønn.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har erfaring med regnskap, gjerne kombinert med relevant utdanning. Du er strukturert og nøyaktig i arbeidet, lærer nye systemer raskt og foretrekker digitale og moderne arbeidsverktøy.

Vi tror også at vi blir en god match dersom du:

  • Liker å ta ansvar og ha kontroll over egne arbeidsoppgaver.

  • Arbeider like godt selvstendig som sammen med andre.

  • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

  • Er løsningsorientert, positiv og pålitelig.

  • Ønsker å være en del av og bidra til et hyggelig, inkluderende og trygt arbeidsmiljø.

Dette kan vi tilby:

Hos oss blir du en del av et uformelt og trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger. Vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

SØKNADSFRIST: 9. november – men vi vurderer kandidater fortløpende.

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