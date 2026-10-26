Talgø Invest søker regnskaps- og lønnsmedarbeider

Trives du med tall, struktur og den gode følelsen av at alt stemmer? Da kan dette være stillingen for deg.

Vi søker en engasjert og nøyaktig regnskaps- og lønnsmedarbeider som får hovedansvar for regnskap og lønn i Talgø MøreTre AS. I tillegg medfører stillingen regnskapsansvar for noen av konsernets entreprenørselskaper.

Arbeidsstedet er ved konsernets hovedkontor i Todalen i Surnadal kommune.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Bokføring, fakturabehandling og avstemming.

Lønnskjøring og kontroll av reiseoppgjør.

Økonomisk rapportering.

Periodeavslutning og årsoppgjør.

Utarbeidelse og innsending av avgiftsoppgaver.

Andre relevante oppgaver innen regnskap og lønn.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har erfaring med regnskap, gjerne kombinert med relevant utdanning. Du er strukturert og nøyaktig i arbeidet, lærer nye systemer raskt og foretrekker digitale og moderne arbeidsverktøy.

Vi tror også at vi blir en god match dersom du:

Liker å ta ansvar og ha kontroll over egne arbeidsoppgaver.

Arbeider like godt selvstendig som sammen med andre.

Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Er løsningsorientert, positiv og pålitelig.

Ønsker å være en del av og bidra til et hyggelig, inkluderende og trygt arbeidsmiljø.

Dette kan vi tilby:

Hos oss blir du en del av et uformelt og trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger. Vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

SØKNADSFRIST: 9. november – men vi vurderer kandidater fortløpende.