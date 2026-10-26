Politiet etterforsker grunnstøtingen

Politiet i Surnadal opplyser til Trollheimsporten at de fortsatt jobber med etterforskning i forbindelse med at ferja på Kvanne grunnstøtte og ble satt ut av drift fredag ettermiddag. Politiet har gjennomført en god del undersøkelser og avhør, men det er fortsatt en del som gjenstår. Politiet kan ennå ikke si noe om årsaken til grunnstøtingen.

Natt til lørdag rykka politiet ut til en hendelse på hotellet i Surnadal. En person hadde falt i bakken og slått hodet, og en annen person er mistenkt for å ha påført vedkommende skade. Politiet har opprettet sak, og det gjenstår å gjennomføre avhør før de kan konkludere om hendelsen.

Onsdag 21. oktober fikk politiet melding om to viltpåkjørsler på fv65 i Surnadal, ett rådyr og en grevling.