Sesongavslutning for Fjellgruppa og Stavgangargruppa

Fjellgruppa og Stavgangargruppa inviterer til sesongavslutning på Hammerstuene torsdag 5. november kl 19.00. Vi får servert Lulens gryterett, dessert og kaffe.

Alle som har vore med på ein eller fleire turar i sommar er velkomne. Ta gjerne med ektefelle/sambuar. Kr 200,- i eigenandel pr. person. Eventuell drikke kjem i tillegg.

Påmelding til Brage 952 09 882, Tor Asle 901 00 956, Lars Gudmund 916 67 501, Ingeborg 473 85 476 seinast 28. oktober. Meld frå om eventuelle matallergiar ved påmelding.