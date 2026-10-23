Jo Sverre slipper ny poplåt

Rindalingen følger opp «Kyss me» med «Cash og kontantkort» på vei mot sitt fjerde album.

Jo Sverre er aktuell med ny musikk og er på vei mot sitt fjerde album. Foto: Bjørn Christer Lemcke

Jo Sverre har det siste tiåret markert seg som en tydelig stemme i norsk pop med fengende låter på karakteristisk rindalsdialekt. Med hundrevis av konserter, tre album og et tosifret antall låter listet på NRK P1 og P3, er sjansen stor for at du allerede har hørt musikken hans.

Gjennombruddet kom med radiohiten "Ka om" i 2017, som etablerte ham som en særegen singer-songwriter i det norske musikklandskapet.

Nå er han aktuell med ny musikk og på vei mot sitt fjerde album.

"Cash og kontantkort"

I dag, fredag, slipper Jo Sverre sangen "Cash og Kontantkort" – den andre singelen etter "Kyss me" fra det kommende albumet, som blir mitt fjerde i rekken. Dette er en uptempo pop-perle om hverdagsjag, familieliv og drømmen om å rømme bort - "så dæm jerre på film", skriver han i en pressemelding.

Omslagsbilde Foto: Bjørn Christer Lemcke

Handler om å balansere jobb, småbarnsliv og artistdrømmer

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– "E e en lerar så itj kjæm me nånnj væg / E e en artist så e litt fer fæg", synger jeg i låta, som handler om å balansere jobb, småbarnsliv og artistdrømmer, og fantasien om å skrote hverdagen for en stund, pakke sakene og bare stikke av gårde sammen, sier Jo Sverre og legger til:

– Jeg synes rett og slett dette er en av mine beste poplåter til nå.