– Vi fikser det meste!

I april i år starta Linda og Roger Strand egen bedrift sammen med Lindas sønn Jonas Bø. Bedriften har de kalt J&R utleie & tjenester AS. De leier ut maskiner og utstyr, og de tar på seg vaktmestertjenester og andre små oppdrag i Surnadal og omegn. De første månedene med drift har gått over all forventning.

Roger og Linda Strand med minidumperen, gravemaskina og liften som de har for utleie. Foto Sigrid Skjølsvold

Jonas og Roger holder på med dette i tillegg til annen full jobb. Linda tar seg av mye av administrasjonen i bedriften, og hjelper til med det praktiske der hun kan. De håper at bedriften vil fortsette å vokse, slik at det blir rom for en full stilling etter hvert. Roger er sjømann, maskinist på fiskebåt, så han er hjemme periodevis. Jonas er utdannet tømrer og jobber hos Byggmakker Surnadal.

– Vi tar på oss det aller meste, og gjerne for de som trenger litt ekstra hjelp. Vi har blant annet tatt på oss plenklipping for folk gjennom sommeren, og ellers det man kan kalle vaktmestertjenester. Det er så greit når vi har alt utstyret, sier Linda.

Hun synes at det er fint å kunne holde på med så varierte arbeidsoppgaver, og ikke minst å møte mye folk, som man gjør i en jobb som denne.

Jonas Bø med en ryddesag. Privat foto

Maskinparken har vokst seg stor

Da de starta opp bedriften i april var liften det eneste de hadde klart for utleie. Den har vært mye brukt. Liften går på belter, og er derfor svært anvendelig. Den kommer seg fram rundt husvegger selv om det er litt skråning i terrenget, og den kan plasseres helt inntil en vegg. Liften har vært utleid både til Halsa og Rindal, forteller Linda og Roger. Oppdragene de har fått har så langt har naturlig nok vært mest i Surnadal, men målet er fortsatt vekst, gjerne også utenfor kommunegrensa. Roger påpeker at det ikke er noe problem å frakte utstyr, og gjerne lenger enn bare til nabokommunene.

Så langt har inntjeningen i bedriften gått til innkjøp av mer utstyr, og det har blitt et stort utvalg etter hvert. Fram til nå er det stillaset som har vært mest utleid, forteller de. Stillaset er stort, med mange komponenter, så det er selvsagt mulig å leie bare deler av det.

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Roger og Linda med firmabilen og store deler av stillaset som de leier ut. Foto Sigrid Skjølsvold

Utleie - et økende marked?

J&R utleie og tjenester AS har opparbeidet en imponerende liste med utstyr for utleie: I tillegg til lift og stillas har de byggegjerde, gravemaskin, selvlastende minidumper, platevibrator, gipsheis, gipsbord/tralle, rotasjonslaser, dieselvarmer, boltepistol, spikerpistol, gassbrenner for taktekking, elefantjekk, malingssprøyte, tapetfjerner, sjiraffsliper, fliskutter, slåmaskin, jordfres, stubbefres, mørtelblander, feiemaskin, høytrykkspyler, snøfres, fallsikring, sirkelsag, stikksag, skrumaskiner, slagskrutrekker, slagbormaskin med meisel, bajonettsag, multiverktøy (fein), vinkelsliper, dykkertpistol, gipsautomat, pussemaskin/multisliper/eksentersliper/båndsliper, håndoverfres, tekstilrenser og trådløse hengerlys.

Linda og Roger tror at det er et voksende marked for leie av forskjellig utstyr. Stadig flere bor i leilighet, og har ikke plass til så mye utstyr hjemme.

Jonas med minidumperen. Privat foto

Her er mye av utstyret lagret. Blant annet en stubbefreser, som freser ned stubber etter hogst. Foto Sigrid Skjølsvold

Vaktmestertjenester mm.

Bedriften tilbyr som nevnt også ulike tjenester og tar på seg forskjellige småoppdrag. Det kan være små snekkeroppdrag, felling av tre med lift, vasking av vinduer med lift, fjerning av mose og vasking på tak, rensing av takrenner, måking av tak, maling av hus, flytteoppdrag, grøfting og drenering, fjerning av stubber med stubbefres, krattrydding med skogryddesag, planering og såing av plen, hekk- og plenklipping, for å nevne noe… De kan også ta service på småmaskiner, som for eksempel snøfresere, plenklippere og hagetraktorer.

Jonas er tømrer og tar på seg små snekkeroppdrag. Privat foto

I sommer har de hatt flere maleroppdrag. Været spilte som kjent ikke helt på lag denne sommeren, men de fikk gjennomført mye, selv om noen av oppdragene tok litt lenger tid enn planlagt. Blant annet malte de en hel låve på fire timer, fordi de har skaffet seg en veldig effektiv malingssprøyte.

Ett av oppdragene som nå står for tur er en flyttejobb. Da skal de tømme en bolig, rydde, levere en del på gjenbrukstorget, og flytte resten til den nye boligen. Slike jobber tar de gjerne flere av.

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Utstyrsparken har blitt stor på kort tid, men det er fortsatt flere ting som står på ønskelista. Linda forteller at de er åpne for henvendelser, dersom noen etterspør utstyr som de kunne tenke seg å leie en eller flere ganger. De vurderer blant annet å kjøpe en ozonmaskin, som kan fjerne vond lukt uten kjemikalier.

Gir gjerne tilbud til bedrifter også

Roger påpeker at bedrifter også gjerne må ta kontakt, dersom de har behov for å leie spesielle typer utstyr i perioder. J&R utleie og tjenester er åpne for å kjøpe inn utstyr som andre bedrifter har bruk for, og de kan ta seg av vedlikehold og lagring når dette ikke er i bruk.