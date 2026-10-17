God morgen 17. oktober

En riktig god lørdag morgen og god helg til dere alle! I dag markeres FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom.

På denne dato i 1997 ble Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering utnevnt, og i 2005 Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering utnevnt.

Marta og Marte har navnedag. Marta (hebraisk/ara-meisk) = husfrue. Marte er norsk form av Margrete.

Litt internasjonal historie fra denne dato:

1945 – Den argentiske generalen Juan Perón gjennomfører statskupp og innsetter seg selv som president.

1961 – Khrusjtsjov kaster Albania ut av Warszawa-pakten.

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1961 – Massakren i Paris i 1961, opptil 300 algeriere ble drept i Paris.

1970 – Anwar Sadat blir president i Egypt.

1980 – Dronning Elisabeth II blir den første sittende britiske monark som besøker Paven på offisielt statsbesøk i Vatikanstaten.

1986 – Lillehammer får avslag på om å få arrangere de olympiske vinterleker

1989 – Et jordskjelv rammer San Francisco, minst 9 blir drept og hundrevis såret.

2006 – I følge United States Census Bureau passerer innbyggertallet i USA 300 millioner.