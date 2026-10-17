Magnus Øyen med sterk femteplass

Rindal IL løperen vant juniorklassen og ble nummer fem totalt under Hytteplanmila på Hole lørdag. Sterke resultater og bred deltagelse fra Rindal IL som stilte med hele 10 deltagere.

Magnus løp inn til en sterk femteplass på Hytteplanmila lørdag. Foto: Rindal Il Friidrett ( Facebook)

I et sterkt felt og gode løpsforhold, sol, nesten vindstille og 8-9 grader ble det gode tider under årets Hytteplanmil, skriver Rindal IL Friidrett på sine Fcebooksider.

Magnus Øyen hang med tet-trioen til 4 km, deretter ble det sololøp fra 6 km og inn til mål. Magnus løp inn til en sterk femteplass totalt på tiden 28,46. Best tid fikk José Carlos Pinto med 27,58, foran Narve Gilje Nordås som løp de 10 km på 28.04. På tredjeplass fuilgte Andreas Fjeld Halvorsen fra Ullensaker / Kisa.

Tiden til Magnus Øyen ga han seieren i klasse Yngre Junior/ klasse M18-19. Her startet også Sebastian Børset fra Rindal IL. Sebastian fikk sluttiden 30,50, noe som holdt til femteplass.

Nytt sterkt løp av Sebastian Børset under Hytteplanmila lørdag. Foto: Rindal IL Friidrett ( Facebook)

Emil Haseth Balestrand løp inn til andreplass i klasse M16-17 år med tiden 31,37. Klassen ble vunnet av Jonas Røstum fra BUL.

Rindal IL stilte med hele deltagere på årets Hytteplan, fra klasse 16-17 år til 70-74 år.

Se alle resultater på Hytteplanmilas resultatsider og utførlig oppsummering på Rindal IL Friidrett sine Facebooksider.