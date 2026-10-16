Laurdag 24. oktober inviterer Skulstuå til storstilt dansemønstring i Todalen Ungdomshus, Melavegen 41, i samarbeid med Nordmøre Spelemannslag. Her kan du delta på kurs i polsdans frå Nordmøre i Todalstradisjon eller melde deg på kurs med spelemannslaget, før vi samlast til dansefest på kvelden. Skulstuå står for servering av mat og drikke, og arrangementet er ope for alle uansett grad av nedarva polsfot.

Program:

Kl. 11.30: Sal av formiddagsmat

Kl. 12.00: Parallelle kurs i polsdans eller med spelemannslaget. Rune og Jorunn Hamen er kursleiarar for dansen og Torgeir Leivdal er kursleiar for spelinga.

Kl. 14.30: Vi samlast i ungdomshuset for ei kort danseøkt med spelemannslaget

Kl. 16.00: Sal av middag (saltkjøtt med tilbehør) og drikke

Kl. 18.00: Bøgdafest med Nordmøre Spelemannslag

Sal av drikke og snacks

Påmelding til seminar:

Spelemannslaget : 406 02 261, Åsmund Godal Tunheim

Polsdansen: 48 000 144, Ragna Kvendset

Deltaking på kursa er gratis med påmeldingsfrist 23. oktober.

Inngangsbillett til bøgdafesten:

kr 200,-

Rekrutteringspris for næmingar, studentar og alle under 18 år kr. 50,-. :)





Nordmøre Spelemannslag og Skulstuå i Todalen ynskjer alle velkomne!