Trafikkuhell på fv670 i Surnadal

Kl 11.02 torsdag meldte politiet i Møre og Romsdal på politiloggen at politi og ambulanse rykket ut til fv 670 etter melding om trafikkuhell. Det var melding om en personbil som har kjørt av veien. Fører var alene i bilen. Han hevder seg uskadd.

Kl 11.07 meldes det om trafikale utfordringer på stedet, og at det ikke er mulig for større kjøretøy å passere.

Kl 11.17 melder politiet at føreren blir tatt med til legevakt av ambulanse for videre undersøkelser. Mulig hendelsesforløp er at bilen skal ha fått vannplaning og dermed havnet i grøfta.

Ifølge Tidens krav skjedde ulykken like ved Skei.

Statens vegvesen meldte om mulige forsinkelser i trafikken forbi et punkt på fv 670 (se bilde), men vegen er nå helt åpen igjen (kl 12.00)