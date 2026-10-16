Laget Vårsøg inviterer til lanseringskveld kor vi presenterer planene for framtida. Laget Vårsøg fornyer seg, og vi ser fram til å møte både presse og publikum med det vi har å by på, mellom anna ny profil og deler av programmet for festivalen 2027.

Tid og stad

• Dato: Tirsdag 27. oktober 2026

• Tidspunkt: Kl. 19.00

• Sted: Frich´s Hotell, Surnadal

Kva skjer denne kvelden?

• Nytt navn og ny logo: Vi presenterer vår splitter nye visuelle identitet, og det nye navnet som skal bære oss i åra framover.

• Musikk: Det blir musikalske innslag med stjernepianisten Håkon Magnar Skogstad, Bjørn Tore Brøske og elevar frå Surnadal og Rindal kulturskole.

• Programslipp: Vi presenterer nokre av programhøgdepunkta for neste års festival, som blir arrangert 20. - 23. mai 2027 i Surnadal

• Det blir enkel servering og god anledning til ein hyggelig prat.

Alle er hjarteleg velkommen!

Helsing Laget Vårsøg