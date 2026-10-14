Svar til Bondelaget: Jerven betaler prisen for en uansvarlig rovviltforvaltning

Møre og Romsdal Bondelags Kristin Gilje Sandnes uttrykker i Trollheimsporten 07.10.2026 sterk bekymring for statens foreslåtte kutt i FKT-midlene, og etterlater et inntrykk av at staten rammer landbruket vilkårlig. Dette krever en kraftig korrigering fra et natur- og artsvernperspektiv. Sannheten er at dagens forvaltning strekker seg ekstremt langt for å imøtekomme beitenæringens krav – og ingen steder er dette tydeligere enn i forvaltningen av den norske jervebestanden.

Når Bondelaget klager over manglende midler, tåkelegger de det faktum at staten i en årrekke har prioritert enorme ressurser på ren skadefelling og hiuttak av jerv. Jerven er i dag listet som sterkt truet på den norske rødlista, og det nasjonale bestandsmålet er politisk satt uansvarlig lavt. Likevel har forvaltningen år etter år tillatt omfattende lisensfelling og statlige hiuttak – inkludert skyting av tisper med valper – utelukkende for å presse bestanden ned mot dette absolutte minimumet.

Riksrevisjonen, NINA og NIBIO har gjentatte ganger påpekt at staten ikke har fått dokumentert at mange av FKT-midlene som i dag utbetales, faktisk fungerer etter hensikten. Å kreve uendret finansiering til tiltak uten dokumentert effekt er uansvarlig overfor fellesskapet. Samtidig ser vi at den massive satsingen på jakt og felling som akuttiltak overtar for de langsiktige, forebyggende tiltakene som faktisk kunne skapt en mer bærekraftig sameksistens.

Jerven er en naturlig og livsviktig del av det norske høyfjellsøkosystemet. Likevel fremstiller Bondelaget situasjonen som om beitenæringen er under et uholdbart press, selv i områder der jerven knapt får rom til å eksistere. Forvaltningen må forholde seg til vitenskap og naturmangfoldlovens prinsipper om å sikre artenes overlevelse, ikke bare til landbrukets nullvisjon for rovdyr.

FKT-midlene må styres strengt mot kunnskapsbaserte tiltak som beviselig verner beitedyr uten at det resulterer i en kontinuerlig jakt og utskyting av en truet art. Det er ikke staten som opptrer uansvarlig ved å stramme inn i en udokumentert ordning. Det uansvarlige er Bondelagets manglende vilje til å akseptere at jerven har en rettmessig plass i norsk natur.

Ida Skjerden, Aktivt Rovdyrvern

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Litteraturliste

NIBIO & NINA (2020). Evaluering av tilskuddsordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen (FKT).

Riksrevisjonen (2020). Dokument 3:10 (2019–2020) – Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen.

Miljødirektoratet (2023–2024). Forskrift om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen (FKT-forskriften).

Naturmangfoldloven (2009). Lov om forvaltning av naturens mangfold. Rovviltforskriften (2005). Forskrift om forvaltning av rovvilt.

Klima- og miljødepartementet (2025). Statsbudsjettet – Prop. 1 S (2025–2026), kap. 1420. Forslag om reduksjon i FKT-midlene (om lag 40 % kutt).





