Unike trykk med historisk motiv

Neste år skal 100-årsjubileet til bureisingsfeltet Rørdalen i Rindal feires med brask og bram. Som en del av feiringen har Inga Dalsegg laget et jubileumsbilde som skal trykkes i en serie på 75 unike eksemplarer. Planen er at de første bildene i serien skal bli å få kjøpt allerede på Trollheimsmessa i midten av november.

Inga forklarer at da hun fikk oppdraget fra Rørvatnet Vel med å lage et eget bilde til Rørdalsjubileet, så ble de fort enige om å velge en metode som gir en serie med unike originalbilder. Et enklere alternativ kunne vært digitale trykk av en tegning eller maleri, men det ble fort forkastet. Valget falt på linotrykk. Med denne metoden kan kunstneren produsere mange bilder med samme motiv, men ingen av bildene er helt like. Hvert enkelt bilde i Rørdals-serien blir en håndlaget original med sitt unike serienummer.

Inga viser hvordan hvert bilde er forskjellig. Foto Sigrid Skjølsvold

Bleket eller ubleket papir, svart eller svart og brun trykksverte... og alle er justert helt ned i små detaljer med tynn pensel. Foto Sigrid Skjølsvold

Inspirasjon fra historien

For Inga er dette et helt spesielt oppdrag. Hun har mye erfaring med trykk fra før, men dette er det største og mest detaljrike linotrykket hun har laget. Motivet er et historisk tilbakeblikk på veibygginga, jordbruket og de første små husa som ble bygd i Rørdalsfeltet. Det var mye informasjon som hun gjerne skulle ha med på bildet, så hun måtte prøve å velge ut det mest vesentlige. Morten Muus Falck og Arild Haugen fra Rørvatnet Vel har vært involvert i den prosessen. Inga forteller at hun også har fått mye hjelp fra Bodil Børset på Rindal skimuseum, som har funnet fram bilder og originale tekster som beskriver den første tida i Rørdalen til inspirasjon for motivet på bildet.

Fra utskjæringen av bildet. Foto: Inga Dalsegg Foto: Inga Dalsegg

Konsentrasjonskrevende arbeid

Inga forteller at det krevde et enormt fokus å skjære ut trykket. Når man lager et maleri så er det ingen krise om man maler litt feil, for da kan man male over. Å skjære ut et trykk er noen helt annet. Hvis kniven glipper så man skjærer bort litt for mye er bildet ødelagt, og man må begynne helt på nytt. Inga forteller at hun tidvis måtte låse døra og gjøre seg utilgjengelig mens hun holdt på med dette. Det krevde full konsentrasjon. Men hun klarte det uten å måtte starte på nytt, og hun ble veldig fornøyd med resultatet.

Inga påfører trykksverte i to ulike farger på det utskårne linoleumsplaten. Her er det viktig å påføre et ganske så jevnt lag med farge over absolutt hele bildet. Foto Sigrid Skjølsvold

Hvert bilde er et eget verk

Annonse

Sammen med Morten og Arild fikk Trollheimsporten være med og se på at Inga laget ett av de første trykkene i Rørdalen-serien. Her viste hun at det ligger en omstendelig prosess bak hvert enkelt trykk, og at det medfører at ingen av bildene blir helt like.

Selve trykkingen inne i pressa. Foto Sigrid Skjølsvold

Styrken på fargene justeres ved å klemme papiret ned mot plata. Foto Sigrid Skjølsvold

Inga lager ett trykk om gangen. Fargene varierer, for hun blander trykksverten for hvert motiv. Hittil har hun laget noen med helt svart trykk, og noen med innslag av brunt i tillegg. Bildene kan trykkes på bleket eller ubleket papir, som gir ulikt inntrykk. Når bildet kommer ut av pressa ser hun over det med kritisk blikk. Noen bilder blir ikke godkjent og havner i søpla. På de bildene som blir godkjent finpusses utallige små detaljer med en fuktig pensel mens trykksverten fortsatt er våt.

– Dette er håndverk, og det er viktig for meg, sier Inga.

Den siste finpussen er også en omstendelig prosess. Inga bruker lang tid på å justere detaljene i hvert enkelt bilde med fuktig pensel, mens trykksverten fortsatt er våt. Foto Sigrid Skjølsvold

Et minne fra Rørdalen

Morten påpeker at bildet, som viser glimt fra oppstarten av arbeidet i bureisingsfeltet, blir et fint minne for dem som har en tilknytning til Rørdalen. I årenes løp har det blitt mange av dem. Det gjelder jo både de som bor i Rørdalen og de som har hytte der, de som er født og oppvokst der, og andre som har slekt derfra.

– Vi i Rørvatnet Vel oppfordrer alle som er glade i Rørdalen, kommunen, bedrifter og andre kunstinteresserte som ønsker et unikt bilde på veggen til å benytte denne anledningen. Den kommer ikke igjen. Jubileumsåret går fort over, men bildet vil henge på veggen som et minne om ei grend som ble skapt med bare hender, sier Morten.

En fin julegave

Annonse

Inga har et mål om at de første bildene skal være klare for salg på Trollheimsmessa i år - kanskje et julegavetips til noen?

Etter hvert vil Inga også vurdere om Rørdals-motivet kan passe på ett eller flere av kunstproduktene hennes, i alle fall på matbokser. Det passer jo godt med tanke på friluftslivet i Rørdalen. Kanskje motivet også kan kanskje passe på et kaffekrus?

Atelierpusen Pusur (en nabokatt) er Ingas PR-konsulent. Inga er aktiv på sosiale medier, og når Pusur er med kan seertallene nå svimlende høyder. Pusur må selvsagt også godkjenne det ferske linotrykket. Foto Sigrid Skjølsvold

Pusur er fornøyd. Foto Sigrid Skjølsvold

-

ANNONSE:

Bildene med Rørdalen-motiv vil koste kr 3900,- pr stk, og 20 prosent av inntekten går til Rørvatnet Vel. Bildene merkes med nr 1 - 75, som ulike variasjoner.

De som ønsker å se på forskjellige varianter av bildet før Trollheimsmessa er velkomne til å ta en tur innom Dalalåven Atelier. Inga har også en avtale med en rammemaker, som kan lage ramme etter ønske for de som vil ha det.