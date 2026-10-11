100-årsjubileet i Rørdalen

Tre voksne viser fram svart-hvite illustrasjoner i et verksted med kunst på veggene.
Inga Dalsegg, Morten Muus Falck og Arild Haugen viser bildet i ulike varianter av papir og trykk-farger.

Unike trykk med historisk motiv

Neste år skal 100-årsjubileet til bureisingsfeltet Rørdalen i Rindal feires med brask og bram. Som en del av feiringen har Inga Dalsegg laget et jubileumsbilde som skal trykkes i en serie på 75 unike eksemplarer. Planen er at de første bildene i serien skal bli å få kjøpt allerede på Trollheimsmessa i midten av november. 

Sigrid Skjølsvold
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Inga forklarer at da hun fikk oppdraget fra Rørvatnet Vel med å lage et eget bilde til Rørdalsjubileet, så ble de fort enige om å velge en metode som gir en serie med unike originalbilder. Et enklere alternativ kunne vært digitale trykk av en tegning eller maleri, men det ble fort forkastet. Valget falt på linotrykk. Med denne metoden kan kunstneren produsere mange bilder med samme motiv, men ingen av bildene er helt like. Hvert enkelt bilde i Rørdals-serien blir en håndlaget original med sitt unike serienummer. 

Tre personer vurderer bilder og grafiske arbeider ved et bord i et kunstverksted.
Inga viser hvordan hvert bilde er forskjellig.
Fem svart-hvite illustrasjoner med historiske scener ligger på et trebord.
Bleket eller ubleket papir, svart eller svart og brun trykksverte... og alle er justert helt ned i små detaljer med tynn pensel.

Inspirasjon fra historien

For Inga er dette et helt spesielt oppdrag. Hun har mye erfaring med trykk fra før, men dette er det største og mest detaljrike linotrykket hun har laget. Motivet er et historisk tilbakeblikk på veibygginga, jordbruket og de første små husa som ble bygd i Rørdalsfeltet. Det var mye informasjon som hun gjerne skulle ha med på bildet, så hun måtte prøve å velge ut det mest vesentlige. Morten Muus Falck og Arild Haugen fra Rørvatnet Vel har vært involvert i den prosessen. Inga forteller at hun også har fått mye hjelp fra Bodil Børset på Rindal skimuseum, som har funnet fram bilder og originale tekster som beskriver den første tida i Rørdalen til inspirasjon for motivet på bildet.

Blåtonet historisk illustrasjon, utskjæring av et linotrykk, omgitt av grafikkverktøy på et arbeidsbord.
Fra utskjæringen av bildet.
Blåtonet historisk illustrasjon, utskjæring av et linotrykk, omgitt av grafikkverktøy på et arbeidsbord.

Konsentrasjonskrevende arbeid

Inga forteller at det krevde et enormt fokus å skjære ut trykket. Når man lager et maleri så er det ingen krise om man maler litt feil, for da kan man male over. Å skjære ut et trykk er noen helt annet. Hvis kniven glipper så man skjærer bort litt for mye er bildet ødelagt, og man må begynne helt på nytt. Inga forteller at hun tidvis måtte låse døra og gjøre seg utilgjengelig mens hun holdt på med dette. Det krevde full konsentrasjon. Men hun klarte det uten å måtte starte på nytt, og hun ble veldig fornøyd med resultatet.

Kunstner arbeider ved et bord med bilder og utstyr i et atelier.
Inga påfører trykksverte i to ulike farger på det utskårne linoleumsplaten. Her er det viktig å påføre et ganske så jevnt lag med farge over absolutt hele bildet.

Hvert bilde er et eget verk

Sammen med Morten og Arild fikk Trollheimsporten være med og se på at Inga laget ett av de første trykkene i Rørdalen-serien. Her viste hun at det ligger en omstendelig prosess bak hvert enkelt trykk, og at det medfører at ingen av bildene blir helt like.

Kvinne arbeider ved et bord med treplater og verktøy, med en mann stående bak.
Selve trykkingen inne i pressa.
Kunstner i rødt og turkis arbeider med skisser ved et tegnebord i et atelier.
Styrken på fargene justeres ved å klemme papiret ned mot plata.

Inga lager ett trykk om gangen. Fargene varierer, for hun blander trykksverten for hvert motiv. Hittil har hun laget noen med helt svart trykk, og noen med innslag av brunt i tillegg. Bildene kan trykkes på bleket eller ubleket papir, som gir ulikt inntrykk. Når bildet kommer ut av pressa ser hun over det med kritisk blikk. Noen bilder blir ikke godkjent og havner i søpla. På de bildene som blir godkjent finpusses utallige små detaljer med en fuktig pensel mens trykksverten fortsatt er våt.

– Dette er håndverk, og det er viktig for meg, sier Inga.

Kunstner tegner på en stor illustrasjon ved et arbeidsbord med forstørrelseslampe.
Den siste finpussen er også en omstendelig prosess. Inga bruker lang tid på å justere detaljene i hvert enkelt bilde med fuktig pensel, mens trykksverten fortsatt er våt.

Et minne fra Rørdalen

Morten påpeker at bildet, som viser glimt fra oppstarten av arbeidet i bureisingsfeltet, blir et fint minne for dem som har en tilknytning til Rørdalen. I årenes løp har det blitt mange av dem. Det gjelder jo både de som bor i Rørdalen og de som har hytte der, de som er født og oppvokst der, og andre som har slekt derfra.

– Vi i Rørvatnet Vel oppfordrer alle som er glade i Rørdalen, kommunen, bedrifter og andre kunstinteresserte som ønsker et unikt bilde på veggen til å benytte denne anledningen. Den kommer ikke igjen. Jubileumsåret går fort over, men bildet vil henge på veggen som et minne om ei grend som ble skapt med bare hender, sier Morten.

En fin julegave

Inga har et mål om at de første bildene skal være klare for salg på Trollheimsmessa i år - kanskje et julegavetips til noen?

Etter hvert vil Inga også vurdere om Rørdals-motivet kan passe på ett eller flere av kunstproduktene hennes, i alle fall på matbokser. Det passer jo godt med tanke på friluftslivet i Rørdalen. Kanskje motivet også kan kanskje passe på et kaffekrus?

Kvinne klapper en katt på et bord i et rustikt rom med kunst på veggene.
Atelierpusen Pusur (en nabokatt) er Ingas PR-konsulent. Inga er aktiv på sosiale medier, og når Pusur er med kan seertallene nå svimlende høyder. Pusur må selvsagt også godkjenne det ferske linotrykket.
Rød katt sitter på et bord med et stort svart-hvitt trykk, omgitt av innrammet kunst.
Pusur er fornøyd.

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ANNONSE:

Bildene med Rørdalen-motiv vil koste kr 3900,- pr stk, og 20 prosent av inntekten går til Rørvatnet Vel. Bildene merkes med nr 1 - 75, som ulike variasjoner.

De som ønsker å se på forskjellige varianter av bildet før Trollheimsmessa er velkomne til å ta en tur innom Dalalåven Atelier. Inga har også en avtale med en rammemaker, som kan lage ramme etter ønske for de som vil ha det.

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